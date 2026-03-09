경기도가 팔당 수계 정수장 모니터링을 강화한다.

경기도보건환경연구원은 최근 기후변화로 인한 조류 발생 증가에 선제적으로 대응하기 위해 팔당 수계 취수 정수장을 대상으로 조류 기인 냄새·독소 물질 모니터링을 실시한다고 9일 밝혔다.

현행 '먹는 물 수질 감시항목 운영 등에 관한 고시'는 시설용량 하루 5만 톤 이상 정수장의 경우 냄새 물질인 2-MIB와 지오스민은 월 1회, 조류 독소 물질인 마이크로시스틴류는 반기 1회 검사하도록 규정하고 있다.

도 보건환경연구원은 조류 기인 유해 물질에 대한 체계적 관리 필요성이 커짐에 따라 수돗물 안전성 확보를 위해 냄새 물질과 조류독소 물질을 월 1회로 통합해 정기 분석한다.

2-MIB와 지오스민은 남조류 증식 과정에서 생성되는 냄새 물질로, 수돗물에서 흙이나 곰팡내를 유발한다. 마이크로시스틴류는 간독성을 일으킬 수 있는 조류 독소다. 이들 물질은 맛·냄새 문제를 넘어 인체 건강과도 관련이 있다.

도 보건환경연구원은 모니터링 과정에서 이상 징후가 확인되는 즉시 관계 지자체와 협력해 정수처리 공정 강화 등 대응 조치를 시행할 계획이다.

최필권 도 보건환경연구원 물환경연구부장은 "지속적인 수질 감시와 선제적 대응으로 도민이 안심할 수 있는 수돗물 관리에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 팔당호는 2024년 6년 만에 조류경보 '관심' 단계가 발령됐으며 지난해에도 조류경보가 이어졌다.

