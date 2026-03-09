경기도농업기술원이 쌀 마케팅 및 큐레이션 전문가를 육성하기 위해 오는 18일까지 '경기미 소믈리에' 교육생 50명을 모집한다.

경기미 소믈리에는 와인의 품질과 맛을 감별하고 안내하는 소믈리에 제도를 경기미에 도입한 것으로 다양한 쌀 품종별 차이를 이해하고 올바른 소비문화를 확산하는 역할을 맡게 된다.

주요 교육은 ▲일본 쌀 소비시장 혁신 사례 분석 ▲쌀 품질과 품종의 이해 및 식미 연관성 ▲벼 재배 과정과 신품종 개발 등 쌀 소비 시장의 트렌드 분석과 실전 식미 평가 등이다.

도 농업기술원은 단순한 지식 전달을 넘어 소비자 눈높이에서 쌀의 가치를 재발견하고, 이를 시장 트렌드와 연결하는 데 초점을 두고 교육을 진행할 계획이다. 이 밖에도 최근 화제성이 높은 '가루 쌀'을 활용한 실습과 '전통주 테이스팅' 중 하나를 택해 체험해 볼 수 있다.

쌀과 밥에 관심 있는 국민이라면 누구나 배민아카데미 누리집(academy.baemin.com)에서 신청 가능하다.

도 농업기술원은 교육 신청 사유와 활용 계획 등을 종합 평가해 교육생을 선발하고, 20일 최종 합격자를 발표한다.

조정주 도 농업기술원 기술보급국장은 "경기미가 하나의 문화 콘텐츠로 자리 잡는 교육이 될 것으로 기대한다"며 "경기미의 진정한 가치를 널리 알릴 예비 소믈리에들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

도 농업기술원은 지난해 1기 28명, 2기 72명 등 총 90명의 경기미 소믈리에를 배출했다.

