월요일인 9일 중부지방을 중심으로 비 또는 눈이 내릴 전망이다. 아침에는 전국 대부분 지역에서 기온이 영하권으로 내려앉으면서 쌀쌀한 꽃샘추위가 이어지겠다.

이날 오전부터 밤 사이 강원도에, 늦은 오후부터 밤 사이 경북 동해안과 북동 산지에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 경기 동부와 충북 북부에도 낮에 비가 내리겠다. 수도권과 충청권, 전북, 전남 북부에는 오전부터 낮 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이나 0.1㎝ 미만의 눈이 날릴 수 있다.

예상 강수량은 강원 동해안과 산지 5㎜ 미만, 강원 내륙 1㎜ 안팎, 경기 동부와 충북 북부 1㎜ 미만이다. 경북 동해안, 울릉도·독도에는 9∼10일 이틀간 5㎜ 미만, 경북 북동 산지에는 1㎜ 안팎의 비가 예상된다. 예상 적설량은 강원 산지 1∼5㎝, 강원 내륙 1㎝ 안팎 등으로 관측됐다.

전국 대부분 지역에서 아침 기온이 영하권으로 쌀쌀하겠다.

이날 오전 5시 기온은 서울 2.6도, 인천 3.0도, 수원 1.2도, 춘천 -0.6도, 강릉 3.7도, 대전 -0.1도, 전주 -1.2도, 광주 0.4도, 제주 4.0도, 대구 2.2도, 부산 4.0도, 울산 2.2도, 창원 3.9도 등이다.

낮 기온은 6∼11도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



