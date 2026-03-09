허민 청장 "국민적 관심 감회 남달라"

장릉·사릉·종묘 잇는 특별 행사 예고

단종의 봉분은 높은 언덕 위에 위치하고 있다. 언덕 아래로 홍살문과 정자각이 자리잡고 있다. AD 원본보기 아이콘

영화 '왕과 사는 남자'의 흥행과 함께 단종을 향한 국민적 관심이 뜨거워지자, 허민 국가유산청장이 실제 역사 현장 알리기에 나섰다. 8일 소셜미디어(SNS)에 "단종 서사가 조명받아 국가유산청장으로서 감회가 남다르다"며 영화 속 인물들이 잠든 유적지를 직접 소개했다.

허 청장이 지목한 곳은 단종을 모신 강원 영월 장릉과 정순왕후가 잠든 경기 남양주 사릉이다. 장릉은 1457년 노산군으로 강등돼 세상을 떠난 단종을 영월호장 엄흥도가 몰래 거두어 가매장한 곳이다. 1698년 숙종 대에 왕릉으로 신분을 회복했다. 유네스코 세계유산에 등재된 조선왕릉 마흔 기 가운데 유일하게 수도권 밖에 자리하고 있다.

궁에서 쫓겨나 한 많은 세월을 보낸 정순왕후의 사릉은 장릉과 꽤 떨어져 있다. 하지만 두 사람의 신주는 서울 종묘 영녕전에 나란히 봉안돼 사후에나마 시공간을 초월한 만남을 이룬다. 1999년에는 사릉의 소나무를 장릉 능침 앞에 옮겨 심어 두 영혼의 만남을 기원했다.

단종의 유배지였던 청령포는 삼면이 물로 둘러싸여 있고 서쪽으로도 험준한 암벽이 솟아 있어 마치 섬과도 같은 곳이다. 원본보기 아이콘

허 청장은 "영화가 남긴 감동과 여운이 실제 유산 현장 방문으로 이어지도록 장릉과 사릉, 종묘를 아우르는 특별 프로그램을 곧 선보이겠다"고 예고했다.

이종길 기자



