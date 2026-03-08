트럼프 "유권자 신분증 법안(SAVE) 최우선으로 통과돼야"
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
"처리되기 전까지 다른 법안 서명 안 해"
AD
도널드 트럼프 미국 대통령은 미국의 유권자가 각 주에서 투표 등록을 할 때 신분증 제시를 의무화하는 'SAVE(투표자격보호) 법안'을 처리하라며 국회를 향해 압박했다.
트럼프 대통령은 8일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "즉시 실행돼야 한다. 다른 모든 일을 제치고 최우선으로 처리돼야 한다"고 밝혔다.
그는 "대통령으로서 이 법안이 통과되기 전 다른 법안에 서명하지 않을 것"이라며 "후퇴한 내용이 아닌 최상의 법안으로 가야 한다"고 강조했다.
해당 법안은 지난해 미 연방 하원을 통과한 뒤 상원에 계류 중이다. 트럼프 대통령은 불법이민자의 대리 투표로 민주당에 유리한 부정선거가 횡행했다고 의심하고 있다. 이에 민주당은 트럼프 대통령의 의혹은 근거가 없다며 법안 통과에 반대하는 상황이다.
Advertisement
꼭 봐야 할 주요 뉴스30년 만의 기름값 통제 카드…"3만원만 넣고 버티...
AD
실제 법안 통과 가능성은 희박하다. 미국에서 선거는 연방정부가 아닌 주 정부 중심으로 운영돼 현행법상 대통령이 전국 선거제도를 직접 통제할 권한이 명확하지 않다.
뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement