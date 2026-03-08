트럼프 "유권자 신분증 법안(SAVE) 최우선으로 통과돼야"

"처리되기 전까지 다른 법안 서명 안 해"

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국의 유권자가 각 주에서 투표 등록을 할 때 신분증 제시를 의무화하는 'SAVE(투표자격보호) 법안'을 처리하라며 국회를 향해 압박했다.

트럼프 대통령은 8일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "즉시 실행돼야 한다. 다른 모든 일을 제치고 최우선으로 처리돼야 한다"고 밝혔다.

그는 "대통령으로서 이 법안이 통과되기 전 다른 법안에 서명하지 않을 것"이라며 "후퇴한 내용이 아닌 최상의 법안으로 가야 한다"고 강조했다.

해당 법안은 지난해 미 연방 하원을 통과한 뒤 상원에 계류 중이다. 트럼프 대통령은 불법이민자의 대리 투표로 민주당에 유리한 부정선거가 횡행했다고 의심하고 있다. 이에 민주당은 트럼프 대통령의 의혹은 근거가 없다며 법안 통과에 반대하는 상황이다.

Advertisement

AD

실제 법안 통과 가능성은 희박하다. 미국에서 선거는 연방정부가 아닌 주 정부 중심으로 운영돼 현행법상 대통령이 전국 선거제도를 직접 통제할 권한이 명확하지 않다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>