차명으로 유럽 고급 부동산 수천억원 상당 구매

이란 자본이 유럽 곳곳에서 사들인 고급 부동산의 실소유주가 사망한 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 차남이라는 의혹이 일고 있다.

이란의 새 최고 지도자로 유력시되는 알리 하메네이의 차남 모즈타바 하메네이(가운데 안경 착용자). AP연합뉴스

7일(현지시간) 유럽 전문 매체 유락티브는 이란의 유력한 차기 최고지도자인 하메네이의 차남 모즈타바 하메네이에게 ▲영국 ▲독일 ▲오스트리아 ▲스페인 등에 4억 유로(6900억원) 상당의 '부동산 제국'을 구축한 이란 사업가 알리 안사리가 소유한 회사의 자금 흐름이 이어지는 정황이 포착됐다고 보도했다. 다만 모즈타바의 이름으로 직접 등록된 자산은 없는 것으로 나타났다.

안사리와 그가 세운 회사 명의로 된 유럽 내 부동산에는 ▲2013년 7300만 파운드(1450억원)를 들여 구입한 영국 런던 부촌의 고급 빌라 ▲2011년 독일 프랑크푸르트의 호텔 ▲오스트리아의 스키 리조트 ▲스페인 마요르카의 골프 리조트 등이 있다.

주로 이란 석유 판매 수익에서 조달된 이들 부동산 구입 자금은 페이퍼 컴퍼니(유령회사)를 경유해 ▲스위스 ▲리히텐슈타인 ▲아랍에미리트(UAE) 등의 금융기관을 통해 이동했다.

블룸버그 등 주요 외신도 최근 안사리의 부동산 거래를 분석해 그가 모즈타바의 자금 통로 역할을 하고 있다고 전했다. 사실상 모즈타바가 이들 부동산을 통제하고 있다는 것이다.

블룸버그는 2024년부터 미국 호텔 체인 힐튼이 운영하는 안사리 소유의 프랑크푸르트 호텔과 관련해서는 프랑크푸르트시 당국이 이란과 관련된 자본이 어떻게 이 지역 호텔 산업으로 유입됐는지 조사하고 있다고도 보도했다.

안사리는 모즈타바와 어떠한 재정적·개인적인 관계도 맺지 않고 있으며, 지난해 10월 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 연계 의혹으로 영국 정부의 제재 대상에 올랐음에도 IRGC와도 무관하다고 주장하고 있다.

한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 미 인터넷매체 악시오스와의 전화 인터뷰에서 "나는 베네수엘라에서 델시와 했던 것처럼 (이란 최고지도자 후계 구도에) 관여해야 한다"라고 주장했다. 트럼프 대통령은 이란 정권이 모즈타바를 후계자로 세울 가능성이 유력하게 거론되는 데 대해 "그들은 시간을 낭비하고 있다"며 "하메네이의 아들은 경량급"이라고 말했다. 그러면서 "하메네이의 아들은 받아들일 수 없다(Khamenei's son is unacceptable to me)"라며 "우리는 이란에 조화와 평화를 가져올 사람을 원한다"라고 강조했다.

