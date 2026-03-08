국민의힘, 지방선거 대구공관위원장 이인선 의원…부위원장 김기웅·김위상·이병삼
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
국민의힘 대구시당(위원장 이인선 의원)은 8일 제9회 전국동시지방선거 국민의힘 대구시당 공천관리위원회 구성과 관련해 이인선 의원(수성을)을 공천관리위원장 등 9명의 공천관리위원이 중앙당 최고위원회에서 확정 의결됐다고 밝혔다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스30년 만의 기름값 통제 카드…"3만원만 넣고 버티...
AD
대구시당 공천관리위원회 구성은 이인선 의원 (수성을, 재선)이 위원장을 맡았고, 부위원장은 김기웅 의원 (중남구, 초선), - 김위상 의원 (비례, 초선), 이병삼 전 대구지법 부장판사 등 3명이 위촉됐다.
국민의힘
AD
위원은 김혜경 재향군인회 여성회 회장, 김범준 계명대학교 전자전기공학부 교수, 서희범 국민의힘 대구시당 대외협력위원장, 김종석 법률사무소 예담 대표변호사, 김수경 전 국민의힘 대구시당 선출직 평가위원 등 5명이 맡는다.
영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement