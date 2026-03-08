국민의힘 대구시당(위원장 이인선 의원)은 8일 제9회 전국동시지방선거 국민의힘 대구시당 공천관리위원회 구성과 관련해 이인선 의원(수성을)을 공천관리위원장 등 9명의 공천관리위원이 중앙당 최고위원회에서 확정 의결됐다고 밝혔다.

대구시당 공천관리위원회 구성은 이인선 의원 (수성을, 재선)이 위원장을 맡았고, 부위원장은 김기웅 의원 (중남구, 초선), - 김위상 의원 (비례, 초선), 이병삼 전 대구지법 부장판사 등 3명이 위촉됐다.

위원은 김혜경 재향군인회 여성회 회장, 김범준 계명대학교 전자전기공학부 교수, 서희범 국민의힘 대구시당 대외협력위원장, 김종석 법률사무소 예담 대표변호사, 김수경 전 국민의힘 대구시당 선출직 평가위원 등 5명이 맡는다.


영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
