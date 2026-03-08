재생에너지 사업 확대

금융·개발 역량 결합해 탄소중립 추진

윤상옥 남부발전 재생에너지 전무(왼쪽)와 이병식 하나은행 IB그룹 부행장이 지난 6일 서울 여의도 하나증권빌딩에서 해상풍력 공동개발 업무협약을 맺은 뒤 기념촬영을 하고 있다.한국남부발전. AD 원본보기 아이콘

한국남부발전이 하나은행과 손잡고 해상풍력을 중심으로 한 재생에너지 사업 확대에 나선다.

남부발전은 지난 6일 서울 여의도 하나증권빌딩에서 하나은행과 '해상풍력 및 재생에너지 사업 공동개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 8일 밝혔다. 협약식에는 윤상옥 남부발전 재생에너지전무와 이병식 하나은행 IB그룹 부행장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 정부의 해상풍력 확대 정책에 부응하고 탄소중립 목표 달성을 앞당기기 위해 마련됐다. 양사는 남부발전의 해상풍력 개발·운영 경험과 하나은행의 재생에너지 금융 역량을 결합해 공동 개발 체계를 구축할 계획이다.

현재 남부발전은 전국 10개 지역에서 육·해상 풍력단지를 상업 운전 중이다. 특히 영광 야월 해상풍력(104MW)과 부산 다대포 해상풍력(99MW) 등 주요 프로젝트를 2026~2027년 착공을 목표로 추진하고 있다.

Advertisement

하나은행 역시 다양한 해상풍력과 재생에너지 프로젝트에서 금융 주선기관으로 참여하며 관련 금융 역량을 축적해 왔다.

양사는 이번 협력을 통해 해상풍력 사업 초기 단계의 개발 리스크를 줄이고 금융 조달 구조를 고도화해 지속 가능한 사업 모델을 구축할 계획이다. 이를 통해 국가 에너지 전환 정책에 기여하는 동시에 국내 재생에너지 산업 생태계 활성화에도 힘을 보탠다는 방침이다.

AD

윤 전무는 "해상풍력은 탄소중립 실현과 국가 에너지 전환을 이끌 핵심 전원"이라며 "하나은행과의 전략적 협력을 통해 남부발전이 재생에너지 확대를 선도하는 에너지 공기업으로서 역할을 다하겠다"고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>