이철우 지사 5㎞ 준비 속 건강 회복 관심

도지사·지방선거 예비후보들 민심 접점

경북 성주에서 열린 전국 마라톤대회가 지역 대표 농산물 홍보와 함께 지방선거를 앞둔 정치권의 민심 접점으로 떠오르며 이목을 끌었다.

8일 성주별 고을 운동장에서 열린 '2026 성주 참외 전국마라톤대회'에는 전국 마라톤 동호인과 주민들이 대거 참여한 가운데, 경북도지사와 지방선거 예비후보 등 지역 정치권 인사들이 현장을 찾아 참가자들과 소통했다.

참외 향기 속 달린 성주 마라톤 현장, 권병건 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 행사장에는 이강덕·최경환 경북도지사 예비후보를 비롯해 이병환 성주군수, 정영길 경북도의원, 전화식 전 성주 부군수, 도희재 성주군의회 의장 등이 참석해 참가자들과 인사를 나누며 지역 현안을 공유하는 모습을 보였다.

특히 이철우 경북도지사가 5㎞ 코스 도전에 앞서 몸을 푸는 모습이 현장의 관심을 모았다. 최근 건강 상태에 대한 관심이 이어진 가운데, 대회 준비 과정에서 가볍게 몸을 풀며 참가자들과 인사를 나누자 지역 정가에서는 "건강이 상당히 회복된 모습"이라는 평가가 나오기도 했다.

“참외 향기 따라 달린다” 성주마라톤, 선거 앞둔 경북 정치권 ‘민심 현장’ 되다. 권병건 기자 원본보기 아이콘

이 지사는 마라톤대회장 주변에 마련된 읍·면 홍보부스와 사회단체 부스를 둘러보며 관계자들을 격려했고, 현장에서 국밥과 두부김치로 간단한 식사를 하며 참가자들과 자연스럽게 대화를 나눴다.

대회장에서는 성주 참외를 홍보하기 위한 판매·시식 행사도 함께 진행돼 큰 호응을 얻었다. 농협과 성주군청 직원들이 공동 운영한 부스에서는 참외를 시중가보다 약 20% 저렴하게 판매해 참가자들의 발길이 이어졌다.

Advertisement

이광식 성주 조합 공동사업법인 대표는 "대회 참가자들과 시민들에게 성주 참외의 맛과 품질을 직접 알리기 위한 자리"라며 "현장 판매용과 참가자 기념품을 포함해 총 10t의 참외를 준비했다"고 말했다.

AD

성주군은 이번 마라톤대회를 단순한 스포츠 행사에 그치지 않고 지역 농산물과 관광을 연계한 지역 브랜드 홍보 행사로 운영했다는 평가를 받고 있다. 전국에서 모인 참가자들이 참외 시식과 직거래 판매에 참여하면서 지역 농산물 홍보 효과도 동시에 거뒀다.

이철우 지사 건강 회복 속 5㎞ 도전 준비 도지사·지방선거 예비후보 대거 참여 속 지역 농산물 홍보 열기 오른쪽 부터 이병환 성주군수, 이동환 사)재대구경북시도민회 회장, 이철우 경북도지사, 박분연 재구성군향우회 회장, 정영길 도위원. 권병건 기자 원본보기 아이콘

지방선거를 앞둔 시점에서 열린 성주 참외 전국마라톤대회는 단순한 체육행사를 넘어 지역 정치와 농업, 관광이 교차하는 현장이었다. 달리기를 매개로 시민과 정치권이 자연스럽게 만나고, 지역 농산물까지 함께 알리는 '지역형 축제 모델'이라는 점에서 의미가 적지 않다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>