주광덕 남양주시장 "가족 봉사, 지역사회 나눔 확산의 소중한 밑거름"

"나눔으로 뭉친 49가족"…남양주시, 2026년 푸름이가족봉사단 출격

경기 남양주시는 지난 7일 사단법인 남양주시자원봉사센터(이사장 주광덕, 이하 센터)가 '2026년 푸름이가족봉사단 발대식'을 성황리에 개최했다고 8일 밝혔다.

사단법인 남양주시자원봉사센터가 지난 7일 '2026년 푸름이가족봉사단 발대식'을 개최하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 발대식은 2026년 푸름이가족봉사단의 출범을 알리는 자리로 마련됐다.

행사는 1부와 2부로 나눠 진행했다. 1부는 지난해 우수사례 발표를 시작으로 △신규 봉사단 소개 △가족대표 선서 △인사말씀 △기념촬영 순으로 진행됐다. 2부에서는 봉사단 활동 안내와 1365 자원봉사 기본교육이 이어졌다.

푸름이가족봉사단은 2005년 1기를 시작으로 지난해까지 총 310가족, 900여 명의 봉사자를 배출하며 지역사회 곳곳에서 나눔을 실천해 왔다. 올해는 27가족이 새롭게 참여해 총 49가족, 171명이 봉사단으로 활동한다. 봉사단은 매월 셋째 주 토요일 환경정화 활동, 캠페인, 탄소중립 실천 등 다양한 활동을 펼칠 예정이다.

발대식에 참석한 주광덕 남양주시장은 "부모와 자녀, 가족이 함께하는 봉사활동은 나눔과 봉사의 가치를 배우고 가족 간 유대감을 높이는 소중한 기회"라며 "이러한 경험이 지역사회와 이웃으로 확산되는 중요한 가치가 된다"고 말했다.

Advertisement

AD

이어 "오늘 이 자리가 가족 간의 소중한 추억을 만들고, 더불어 살아가는 사회로 나아가는 뜻깊은 출발점이 되길 바란다"며 봉사단의 활발한 활동을 당부했다.

주광덕 남양주시장이 지난 7일 열린 '2026년 푸름이가족봉사단 발대식'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

한편, 남양주시자원봉사센터와 푸름이가족봉사단은 앞으로도 환경정화, 캠페인, 복지시설 봉사 등 다양한 활동을 통해 지역사회 나눔 문화를 확산하고, 시민 참여형 봉사활동을 적극 추진해 나갈 계획이다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>