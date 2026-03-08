남양주시, ‘2027~2028 대입전략설명회’ 성료

2028 대입 개편…변화하는 입시 완벽 가이드

‘지역의사제’ 대응 전략 공유로 큰 호응

경기 남양주시는 지난 7일 정약용도서관 공연장에서 관내 고등학생과 학부모 300여 명이 참석한 가운데 '2027~2028학년도 대입전략설명회'를 개최해 변화하는 대입 환경과 지역의사제에 대한 대응 전략을 공유했다고 8일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 7일 정약용도서관 공연장에서 열린 '2027~2028학년도 대입전략설명회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 2027학년도와 2028학년도에 예정된 대입 제도 개편 사항을 사전에 안내하고 학생과 학부모가 새 학년 초부터 체계적인 진학 계획을 세우도록 돕기 위해 마련됐다.

설명회에는 김진석 EBS 입시 대표 강사와 조만기 EBS 입시 전문가, 지역 고교출신 대학생 멘토가 참여했다. 강연에서는 △수시 6관왕 선배 멘토의 입시 준비 노하우 △2027학년도 대입 핵심 가이드 △2028학년도 달라지는 입시 제도 이해 △지역의사제 주요 사항 등을 중심으로 설명이 진행됐다.

강연 이후에는 현장 질의응답을 통해 참석자들의 궁금증을 해소하는 시간도 이어지며, 학생과 학부모가 변화하는 입시 환경에 대한 이해를 높이고 실질적인 진학 준비 방향을 모색하는 계기를 마련했다.

설명회에 참석한 학부모는 "오늘 설명회를 통해 막연하게 느껴졌던 아이의 진로와 입시에 대해 방향을 잡을 수 있었다"며 "특히 '지역의사제'라는 새로운 입시전형에 대해 더 자세히 알게 돼 유익했다"고 말했다.

주광덕 남양주시장이 지난 7일 정약용도서관 공연장에서 열린 '2027~2028학년도 대입전략설명회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

주광덕 남양주시장은 "설명회에 보여준 높은 관심과 열기가 남양주 발전의 원동력이라 생각한다"며 "학생들이 가정과 남양주의 보석인 만큼 더 밝은 미래를 준비할 수 있게 정확하고 신속한 입시 정보를 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

Advertisement

AD

한편, 시는 이번 설명회를 시작으로 연중 다양한 진로·진학 프로그램을 운영할 계획이다. △5월 고2 진로진학컨설팅 △8월 수시컨설팅 △9월 AI기반 면접컨설팅 △10월 진로교육박람회 △11월 고1 진로진학컨설팅 △12월 정시컨설팅을 순차적으로 추진할 예정이다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>