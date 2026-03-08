정기총회·회장 이·취임식 성료

박분연 회장 취임, 향우 결속과 성주 발전 다짐

재구성주군향우회가 정기총회와 회장, 이·취임식을 통해 새로운 도약의 출발선을 그었다. 재구성주군향우회는 지난 6일 웨딩비엔나 4층에서 정기총회 및 회장, 이·취임식을 개최했다.

이날 행사에는 이임 회장 이동환, 취임 회장 박분연을 비롯해 김병노 재경성주군향우회 회장, 성주군수와 지역 국회의원, 군의회 의장, 도의원 등 주요 내외빈과 향우 회원 등 1000여 명이 참석해 성황을 이뤘다.

이번 행사는 그동안 향우회를 이끌어 온 이동환 회장의 노고를 기리고 박분연 신임 회장의 취임을 축하하는 자리로 마련됐으며, 향우 간 결속을 다지고 고향 성주의 발전을 위한 역할을 재확인하는 의미 있는 시간으로 진행됐다.

이동환 이임 회장은 "향우회의 발전을 위해 함께해 준 향우 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 향우회의 지속적인 성장과 고향 성주의 발전을 위해 힘을 보태겠다"고 말했다.

박분연 신임 회장은 취임사를 통해 "향우 간 화합과 소통을 바탕으로 더욱 활력 있는 향우회를 만들어 가겠다"며 "향우회의 역량을 결집해 고향 성주와 지역사회 발전에 실질적으로 기여하는 단체로 성장시키겠다"고 포부를 밝혔다.

이날 참석한 내빈들도 축사를 통해 향우회의 역할을 강조하며 지역사회와 고향을 잇는 가교로써 재구성주군향우회의 지속적인 활동을 기대한다고 전했다.

향우회 관계자는 "이번 행사를 계기로 향우 간 유대와 결속을 더욱 강화하고, 지역 발전을 위한 다양한 교류와 협력 활동을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 재구성주군향우회는 출향 인사들의 교류와 화합을 통해 고향 발전과 지역사회 공헌 활동을 이어오며 지역 공동체의 든든한 연결고리 역할을 하고 있다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



