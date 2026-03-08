김민재 차관 "韓 역사상 첫 광역정부 통합"

"정부 역량 동원해 안정적 출범 뒷받침"

오는 7월 1일 전남광주통합특별시 출범을 위해 정부와 지자체가 본격적인 준비 절차에 나섰다.

8일 행정안전부에 따르면 지방선거(6월 3일) 전까지는 통합특별법 관련 시행령을 제정하겠다는 목표다. 또한 각 분야별 지침에 따라 조직, 재정, 자치법규 통합 등 출범 절차를 신속하게 진행한다.

지방선거 이후 출범까지는 선거 이후 새롭게 구성되는 최초 임시회에서 필수 조례안을 의결할 방침이다. 이와 함께 대민 서비스와 주요 행정 시스템을 중심으로 순차적으로 통합 개통을 추진한다.

행안부는 '범정부 지방행정체제 개편 지원단' 내에 전담 부서를 두고, 두 시·도가 통합 절차를 무사히 마칠 수 있도록 밀착 지원할 예정이다.

앞서 김민재 행정안전부 차관은 지난 6일 전라남도와 광주광역시와 함께 '전남광주통합특별시 출범준비 회의'를 열었다.

이 회의에서는 행안부 내 범정부 지방행정체제 개편 지원단과 광주·전남의 부단체장 및 통합실무준비단이 한자리에 모인 첫 번째 공식 회의였다.

행안부는 두 시·도와 전남광주통합특별시 출범을 위한 단계별 이행안을 공유했다. 준비 과정의 핵심인 출범 준비 기구 설치와 정보시스템 통합 방안 등을 설명하며 적극적인 협조를 당부했다.

전라남도와 광주광역시 역시 현재의 준비 상황과 앞으로의 추진 계획, 정부 차원의 지원이 필요한 사항 등 현장의 의견을 전달하며 의견을 나눴다.

김민재 행안부 차관은 "대한민국 역사상 처음으로 이뤄지는 이번 광역 지방정부 간의 통합은 기존 수도권 일극체제를 극복하고 지역 주도 성장을 실현하는 출발점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "행안부는 전남광주통합특별시가 성공적이고 안정적으로 출범할 수 있도록 정부의 모든 역량을 집중해 든든하게 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

