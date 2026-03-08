NYT, 국토안보부 내부자료 분석

도널드 트럼프 미국 행정부의 불법 체류자 단속이 최근 들어 줄어드는 추세다.

미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 7일(현지시간) 국토안보부(DHS) 내부 자료를 분석한 결과, 올해 2월 이민세관단속국(ICE)에 체포된 이민자 수는 하루 평균 1115명으로, 전월 대비 11% 줄었다고 보도했다.

지난 1월 미네소타주(州) 미니애폴리스에서 미 시민권자인 르네 굿과 알렉스 프레티가 이민 단속 요원의 총격으로 사망한 후 벌어진 시위. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

2월 일평균 체포 건수는 지난해 9월 이래 가장 낮은 수치를 기록했다. 거리에서도 ICE 요원의 단속이 눈에 띄게 줄었다.

이 같은 변화는 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 크리스티 놈 국토안보부 장관을 경질한 것과 관련해 주목된다. 놈 전 장관은 올해 초 미네소타주에서 DHS 산하 이민세관단속국(ICE) 등 소속 요원들의 총격에 사망한 미국 시민 2명을 '국내 테러리스트'로 규정해 물의를 일으킨 인사다.

또 놈 전 장관은 2024년 대선 선거 전 과정에서 트럼프 대통령의 러닝메이트(부통령 후보) 후보군에 들었을 정도로 오랜 트럼프 대통령 측근이자 충성파다. 사우스다코타 주지사를 거쳐 작년 1월 국토안보장관으로 취임한 이래 트럼프 2기 이민 단속 정책 등을 지휘해 왔다.

최근 로스앤젤레스(LA)에서는 ICE 요원 목격 횟수가 줄었고, 미니애폴리스에서도 배치된 연방 요원 수가 3000명에서 650명으로 감소했다.

NYT는 "이민 당국이 최근 몇 주간 대대적인 거리 단속보다는 표적 단속에 집중하고 있다"고 정부 관계자를 인용해 전했다.

앞서 트럼프 대통령은 취임 후 강력한 이민자 단속을 최우선 과제로 내세워왔다.

이에 따라 ICE의 체포 건수는 가파르게 늘었다. 지난해 12월에는 일평균 1300여명을 잡아들이며 역대 최다를 기록하기도 했다. 하지만, 올해 1월 미네소타주(州) 미니애폴리스에서 미 시민권자인 르네 굿과 알렉스 프레티가 이민 단속 요원의 총격으로 사망하면서 변화의 목소리가 나왔다.

크리스티 놈 미국 국토안보부 장관이 5일 미 테네시주 내슈빌에서 열린 한 행사에 참석해 연설하고 있다. 연설은 도널드 트럼프 미국 대통령의 놈 장관 경질 발표 직후였다. 로이터 연합뉴스 원본보기 아이콘

NYT는 "강경한 이민 정책이 트럼프 대통령의 지지세에 핵심적인 역할을 했지만, 실제로 시행되자 미국 국민들이 이를 지켜보는 것을 불편해했고, 백악관도 접근방식을 재조정할 수밖에 없게 됐다"고 풀이했다.

한편, 놈 장관 후임으로는 마크웨인 멀린(공화·오클라호마) 연방 상원의원이 이달 31일 자로 지명됐다. 멀린 의원은 미국 연방 상원에서 유일한 아메리카 원주민(체로키족 혈통)이다. 트럼프 대통령은 "마크웨인은 우리의 놀라운 부족 공동체를 위한 훌륭한 옹호자"라며 그가 "우리의 국경을 안전하게 지키고, 이주민 범죄자와 살인범, 기타 범죄자들이 우리 나라에 불법적으로 들어오는 것을 막고, 불법 마약 재앙을 종식함으로써 미국을 다시 안전하게 만들기 위해 지칠 줄 모르고 일할 것"이라고 말했다.

김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



