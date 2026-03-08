전남 장성군청 전경. AD 원본보기 아이콘

장성군이 지난 5일 국무회의에서 전남·광주 행정통합특별법이 통과됨에 따라 눈앞으로 다가온 행정 통합에 적극 대응하고 있다.

장성군은 최근 전남광주 행정통합 발굴과제 보고회를 열어 총 40건의 과제를 부서별로 발굴했다고 8일 밝혔다.

▲케이(K)-반도체 특화단지 지정 ▲호남권 제2혁신도시 조성(공공기관 이전) ▲국립심뇌혈관센터 임상병원 건립 ▲장성~광주 광역철도 개설 ▲장성~광주 의료·치유관광 융합 벨트 조성 등을 심도 있게 논의했다.

군은 추후 실무협의회 회의를 통해 발굴 과제 검토·보완 과정을 거친 뒤 우선순위를 정해 행정통합 대응 핵심 전략을 수립하고, 통합시에 정책으로 건의할 예정이다.

분과별 추가 사업 발굴에도 주력해 전남광주 행정통합을 지역 발전의 기회로 삼을 방침이다.

김한종 장성군수는 "체계적인 준비 못지않게 한발 앞서 나갈 수 있는 '속도' 역시 중요하다"며 "지역 발전에 꼭 필요한 과제를 적시에 발굴하고, 가시적인 성과를 낼 수 있도록 총력을 기울이겠다"고 말했다.

