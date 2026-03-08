자체 수입 증대·지출 효율화로 재정 구조 바꿔

황경아 광주 남구청장 예비후보. 황경아 예비후보 제공

황경아 더불어민주당 광주 남구청장 예비후보가 8일 "광주 남구의 재정자립도 및 재정자주도 등 재정지표는 전국 자치구 평균뿐만 아니라 광주 시내 타 자치구와 비교해도 하위권에 머물러 재정 여건이 매우 취약한 지자체"라며 "단기적인 비용 절감보다는 장기적인 세원 발굴 등 재정 구조를 근본적으로 바꿔낼 혁신적인 리더가 필요하다"고 강조했다.


황경아 예비후보는 이날 보도자료를 내고 "전통적으로 주거 지역 비중이 높고 대규모 산업 기반이 적은 남구의 특성을 감안 하더라도 10%대에 머무는 재정자립도를 높이기 위해서는 '자체 수입 증대'와 '지출 효율화'라는 투트랙 전략이 필요하다"고 지적했다.

구체적으로 AI 기반의 체납 분석 시스템을 도입해 고액 체납자 징수율을 높이고, 구유지 등 유휴 자산을 적극 발굴해 임대 수익이나 매각 수익 등 세외수입원을 다각화하는 공유재산 활용방안을 마련, 자체 수입을 높이겠다는 것이다.


또 남구 대촌동의 에너지밸리에 기업 입주를 촉진시켜 지방소득세(법인) 기반을 마련하는 에너지밸리 조기 활성화와 고향사랑기부제 활성화 등을 통한 세원 확보 필요성 등을 역설했다.

이와 함께 관행적으로 집행되던 축제나 행사성 경비를 대폭 절감하고 성과가 미흡한 사업은 과감히 일몰제를 적용해 가용재원을 확보하는 등 12년 동안 남구의원으로 활동하면서 견지해왔던 불요불급한 예산을 과감히 삭감하는 '세출 구조조정'을 떠 똑똑하게 챙기겠다는 '재정 전문가'로서의 의지도 보였다.


호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
