8주 160시간 집중 교육 7개월 현장 활동

소상공인·취약계층 직접 지원

서울 강남구가 중장년 퇴직자에게 인공지능(AI) 역량을 더해 지역 현장에 바로 투입하는 일자리 사업을 처음으로 선보인다.

강남구(구청장 조성명)는 '2026년 중장년 AI 전문가 양성 및 맞춤형 AI 컨설팅 사업' 참여자를 이달 27일까지 모집한다고 8일 밝혔다. 단기 이론 교육에 그쳤던 기존 일자리 사업과 달리, 교육 수료 직후 장기 실무로 이어지는 '교육-실무-상생' 일체형 구조로 지자체 최초 시도다.

중장년 AI컨설턴트 안내문. 강남구 제공. AD 원본보기 아이콘

선발 인원은 20명이다. 참여자는 4월 6일부터 6월 4일까지 8주간 160시간 교육을 받는다. 생성형 AI를 활용한 문서 작성·콘텐츠 제작, 업무 자동화, 경영 진단 코칭, 대상별 상담 방법 등을 배운다. 교육 이후에는 6월부터 약 7개월간 강남구 전역에서 1대1 현장 컨설팅을 수행한다.

컨설팅 대상은 소상공인과 취·창업 희망자, 디지털 취약계층이다. 소상공인에게는 ▲AI 기반 홍보·마케팅 ▲매출 데이터 분석 ▲경영 진단 ▲사업계획서·자기소개서 작성 등을 지원한다. 노인·청소년 등 디지털 취약계층에게는 생활 속 AI 활용법과 행정서비스 이용 방법을 방문 멘토링한다.

교육비는 전액 무료이며, 최신 노트북과 AI 유료 계정을 교육·활동 기간 내내 무상 임대한다. 컨설팅 활동 기간에는 2026년 최저임금 기준 활동수당과 주휴수당을 지급하고, 사업 종료 시까지 성실히 참여한 수료자에게는 만근수당 100만원(세전)을 별도 지급한다. 사업 종료 후에도 1년간 협력기관을 통한 취·창업 연계 서비스를 제공한다.

지원 자격은 공고일 기준 강남구 거주 40세 이상 65세 미만(1962~1986년생) 중 관련 분야 경력 1년 이상 보유자다. 신청 서식은 구청 홈페이지에서 내려받아 담당자 이메일(hspark@sangsangwoori.com)로 제출하면 된다. 최종 합격자는 서류·면접 심사를 거쳐 4월 3일 발표한다. 문의는 구청 일자리정책과(02-3423-5563) 또는 운영기관 (주)상상우리(02-2274-7762).

조성명 강남구청장은 "중장년의 풍부한 경험에 AI 역량을 더해 교육 수료생을 곧바로 현장에 투입하는 실무형 모델"이라며 "소상공인과 디지털 취약계층의 든든한 파트너가 되도록 지원하고, 지역 상생과 양질의 일자리 창출로 이어지는 성과를 만들어 내겠다"고 말했다.

