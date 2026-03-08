"외국인 관광객에 한국 문화 전달"

박물관 해설사·역사 강사로도 활동

프랑스 출신 방송인 파비앙이 10개월간 활동을 중단하고 잠적했던 이유를 밝혔다.

파비앙은 7일 자신의 유튜브 채널 '파비앙 Fabien Yoon'에 '그동안 제가 사라진 이유'라는 제목의 영상을 올렸다.

방송인 파비앙이 관광통역안내사 자격증을 획득했다. 유튜브 채널 '파비앙 Fabien Yoon' 캡처 AD 원본보기 아이콘

파비앙은 해당 영상에서 "저는 잘 지내고 있다, 진짜 오랜만이죠?"라고 인사한 후 "작년에 조금 힘든 시기를 보냈다, 힘든 시간을 보내면서 유튜브도 방송도 일도 사람을 만나는 것도 잠시 멈추게 됐다"고 고백했다. 이어 그는 "그 시간을 보내면서 '초심으로 돌아가야겠다'는 생각이 들었다"며 "그래서 스스로에게 물어봤다, '내가 가장 좋아하는 게 뭘까?' '내가 언제 가장 행복할까?' 답은 너무나 뻔하고 당연했다, 제가 가장 좋아하고 가장 사랑하는 건 한국 문화, 그리고 한국 역사였다"고 말했다.

파비앙은 그간 관광통역안내사 자격증을 준비해 획득했다는 소식을 알렸다. 그는 "힘든 시간이었지만 그냥 보내기보다는 한 걸음이라도 앞으로 나아가는 데 쓰고 싶었다"며 "그러다 '관광통역안내사'라는 걸 알게 됐다, 한국관광공사에서 주관하는 시험인데 외국인 관광객에게 통역도 하고 관광 안내도 하고 한국 문화 설명까지 공식적으로 할 수 있는 자격증"이라고 설명했다.

그는 "이 시험은 난도가 조금 있다"며 "시험이 꽤 어려웠다, 네 과목이라 부담도 있었다"고 털어놨다. 더불어 "국사를 안일하게 생각한 걸 반성했다"며 "진짜 상상 초월이었다, 한국사능력검정시험보다 훨씬 어렵더라"고 밝혔다. 파비앙은 스터디그룹도 만들어가며 매주 7시간씩 공부해 시험을 준비했다고 전했다. 그는 필기시험에서 배점 비율이 가장 높은 관광 국사에서 100점 만점을 받았다. 이후 한국어와 영어 2개 국어를 선택한 면접까지 합격했다는 기쁜 소식을 전했다. 한국사능력검정시험 1급 자격증을 가지고 있는 파비앙은 8년째 대한민국역사박물관에서 해설사로 활동하고 있으며 한국 문화·역사 강연도 하고 있다.

파비앙은 한국에 대한 깊은 애정도 드러냈다. 그는 "저는 한국인은 아니지만 누군가가 한국을 좋아해 주고 한국에 관심을 가지면 저도 괜히 뿌듯하다, 한국 음식을 맛있게 먹으면 제가 만든 것처럼 기쁘다"며 "특히 한국 문화나 역사를 설명할 때 가장 보람 있고 가장 행복한 것 같다"고 고백했다.

파비앙은 관광통역안내사 자격증 취득에 대해 "2025년 가장 큰 목표여서 기분이 좋다"는 소감을 밝혔다. 그러면서 "이 시험은 여러 언어로 진행되는데 1년에 한 번만 있다"며 "내년에 스페인어로, 내후년에 일어로 도전할 예정"이라는 각오를 전했다.

