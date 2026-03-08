#A사는 통풍 치료에 효과적인 '황칠(약재)' 관련 특허기술로 중국 시장 진출을 계획했다. 하지만 해외 파트너를 발굴하는 게 녹록치 않았다. 그 와중에 해외 지식재산 거래 지원 사업을 알게 되면서 물꼬를 틀 수 있었다. 사업을 통해 현지 기업을 발굴한 데 이어 특허기술 분석부터 기술이전 계약과 협상 등 전 과정을 중개하는 지원을 받아 5억원 규모의 기술 수출 실적을 달성한 것이다.

지식재산처는 A사처럼 해외 지식재산 거래에 어려움을 겪는 기업을 대상으로 '맞춤형 중개'를 지원하기 위해 '2026년 해외 지식재산 거래 지원 사업' 참여 기업을 신규 모집한다고 8일 밝혔다.

모집 기간은 9일부터 내달 8일까지다. 참여 대상은 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단모빌리티, 차세대원자력, 첨단바이오, 우주항공·해양, 수소, 사이버보안, 인공지능, 차세대통신, 첨단로봇·제조, 양자, 탄소중립 등 첨단산업 분야 수출(준비) 중소·중견기업이다.

사업은 특허기술 수출 또는 해외 우수기술 도입을 희망하거나 거래처 발굴과 계약 절차의 복잡함으로 어려움 겪는 수출기업에게 맞춤형 지식재산 거래 중개서비스를 제공하는 데 시행 목적을 둔다.

Advertisement

중개 서비스는 한국발명진흥회 소속의 지식재산거래전문관과 해외 네트워크를 보유한 민간 거래 전문기관이 공동으로 해외시장 조사와 특허기술 분석, 계약 협상 등을 돕는 개념으로 이뤄진다.

이 서비스는 지난해 신규 도입돼 한 해 동안 미국·중국·일본·독일·캐나다·스페인·대만·호주 등 8개 국가에서 26건의 특허기술 거래를 지원하는 성과를 냈다.

사업 유형은 큰 틀에서 해외 지식재산 수출과 해외 지식재산 도입으로 구분된다. 참여 기업은 자사가 희망하는 유형을 선택해 지원받게 된다.

해외 지식재산 수출은 기업이 특허기술 수출 또는 현지 시장 진출을 목적으로 보유 특허기술을 판매하길 희망하는 경우로 해외 시장조사, 보유 특허기술 진단, 기술 마케팅, 현지 중개 협상, 법률 검토 등을 지원받을 수 있다. 기업당 지원금은 7000만원 이내다.

해외 지식재산 도입은 기업이 자사의 기술 경쟁력 강화를 위해 해외 기관 등으로부터 우수 특허기술 도입을 희망하는 경우 해당된다. 지원은 해외 시장 조사, 도입 특허기술 분석, 기술성숙도 검증, 현지 중개 협상, 법률검토 등으로 이뤄진다. 기업당 지원금은 9000만원 이내다.

AD

참여를 희망하는 기업은 모집기한 내 '아이디어로'를 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 사업에 관한 기타 자세한 내용은 한국발명진흥회 국가 지식재산 거래 플랫폼 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>