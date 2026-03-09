우리은행, 2월까지 새희망홀씨 1420억원·7%금리상한제 3만명 적용

새희망홀씨 목표치 100% 달성 예상

7%상한제, 신규 대출까지 적용 확대 계획

재기지원 프로그램·2금융권 갈아타기 출시 예정

우리은행이 소득이 적거나 신용이 낮은 계층을 위한 서민 맞춤형 대출인 '새희망홀씨 대출'과 선제 도입한 '금리 7% 상한제'를 확대하고 있는 것으로 나타났다. 우리은행은 정부의 포용적 금융 정책에 발맞춰 금융 취약계층의 실질적인 금융비용을 경감해주고, 사회공헌 활동을 연계해 지속 가능한 포용 금융 체계를 강화하겠다는 계획이다.

9일 금융권에 따르면 우리은행은 지난 1~2월 '우리 새희망홀씨Ⅱ' 통해 금융 취약계층에 1420억원을 지원했다. 앞서 우리은행은 지난해 금융감독원으로부터 새희망홀씨 대출로 서민금융 지원 우수기관상을 수상한 바 있다. 올해도 시중은행 최대 규모였던 2024년(6374억원), 지난해(7367억원)에 비해서도 높은 수준으로 지원이 확대되고 있는 셈이다. 특히 외부신용등급(CB)이 7등급 이하에 해당하는 전체 고객을 대상으로 0.3%포인트 금리 인하를 일괄 적용하고 있다. 우리은행 관계자는 "올해도 목표치인 7027억원을 100% 달성할 것으로 예상된다"고 설명했다.

'개인신용대출 금리 연 7% 상한제' 역시 확대 운영에 돌입한다. 우리은행은 올해 1월2일부터 1년 이상 거래 고객을 대상으로 신용등급에 상관없이 개인신용대출 금리를 최고 연 7% 이하로 제한하고 있다. 신용등급과 관계없이 일정 수준 이상의 고금리가 적용되는 상황을 사전에 차단해 금융취약계층을 포함한 개인 차주가 제도권 금융을 이용하는 과정에서 예기치 않은 이자 부담 증가를 겪지 않도록 하겠다는 취지다. 시행 두 달간 고객 약 3만명이 금리 인하를 받은 것으로 집계됐다. 우리은행은 향후 기존 대출뿐만 아니라 신규 대출까지 적용 범위를 확대할 예정이라 연말로 갈수록 지원 대상이 더욱 늘어날 전망이다.

이뿐만 아니라 신용회복위원회와 연계한 '새도약론'도 확대한다. 새도약론은 채무조정을 통해 장기 연체 채무를 성실히 상환 중인 취약계층과 소상공인에게 연 3~4%대 저금리로 최대 1500만원까지 지원하는 특례 대출이다. 우리은행은 지난해 200억원을 집행 완료한 데 이어 올해와 2027년에는 각각 400억원씩 지원할 계획이다. 이 밖에도 소액 특수채권 대상 추심 활동을 중단하고 대출 이자를 면제하는 '재기 지원 프로그램', 경제적 약자 대상 긴급 생활비 대출 신상품, 2금융권 대출 갈아타기 전용 상품 등을 출시할 예정이다.

우리은행 관계자는 "서민과 소상공인이 금융에서 소외되지 않도록 정책 서민 금융 공급을 확대하고, 실질적인 금융 안전망을 지속 강화해 나갈 계획"이라며 "정부가 추진하는 포용 금융과 민생 경제 회복 기조에 발맞춰 금융 취약계층의 재기와 경제활동 복귀를 적극 지원하겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



