GS25, 세계 수준 프리미엄 논알코올 맥주 '어프리데이' 단독 론칭

세계 대회 금·은메달 수상…맥주 본연의 풍미 그대로

논알코올 시장 성장세 반영…6종 버라이어티팩 출시

논알코올 맥주도 이제 프리미엄으로 즐길 수 있는 시대가 열렸다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 자사 주류 스마트오더 플랫폼 와인25플러스를 통해 업계 단독으로 프리미엄 논알코올 맥주 '어프리데이'를 선보였다고 8일 밝혔다.

'어프리데이'는 국내외 주요 맥주 대회에서 우수성을 인정받은 제품이다. 특히 세계 3대 맥주 대회인 'International Beer Cup(IBC) 2025'에서 논알코올 부문 금메달(스타우트)과 은메달(IPA)을 동시에 수상하며 세계 수준의 품질을 입증했다. 일반 맥주와 동일한 재료와 발효 과정을 거쳐 제작돼 홉의 아로마와 풍미가 그대로 살아 있는 것이 특징이다.

GS25는 최근 주류 시장의 핵심 트렌드로 자리잡은 '헬시플레저(Healthy Pleasure)'를 반영해, 기존 라거 중심 논알코올 맥주와 차별화된 다양한 스타일의 제품군을 선보이기로 결정했다. 이번 출시에는 페일에일, 스타우트, 벨지안 윗, IPA, 라거, 홉스타일 등 6종으로 구성된 '어프리데이 버라이어티팩'이 포함된다. 와인25플러스를 통해 주문 후 원하는 매장에서 수령 가능하며, 1팩 가격은 2만4500원이다.

GS25의 최근 1년간 와인25플러스 주문 데이터를 보면, 논알코올 제품 주문액이 전년 대비 64% 급증하는 등 빠른 성장세를 보이고 있다. GS25는 '어프리데이' 출시가 논알코올 맥주 시장 확대를 이끄는 대표 상품으로 자리잡을 것으로 기대하고 있다.

엄진호 GS리테일 와인25플러스 MD는 "맛과 건강을 동시에 추구하는 소비 트렌드 속에서, 프리미엄 논알코올 맥주를 선제적으로 도입했다"며 "앞으로도 다양한 논알코올 및 차별화 주류 라인업을 통해 시장을 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.

