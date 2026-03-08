강원도, '2025~2026 강원 방문의 해' 성공 유관기관과 '맞손'

강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 6일 강원관광재단 대회의실에서 '2025~2026 강원 방문의 해' 성공 추진을 위해 도내 출자·출연기관 및 유관기관이 참여하는 '2025~2026 강원 방문의 해 추진지원 협의체' 제3차 회의를 개최했다.

이번 회의는 지난해 2월과 7월 개최된 제1·2차 회의에 이어 마련된 자리로, '2025~2026 강원 방문의 해' 추진 성과를 공유하고 2026년 사업 추진 방향과 기관 간 협력 방안을 논의하기 위해 진행됐다.

도는 이날 회의에서 전년도 추진 실적을 공유하고, 2026년도 '강원 방문의 해' 신규사업인 '혜택받GO! 강원여행', '이동식 홍보차량 연계 홍보', '이달의 추천 여행지 홍보' 등 기관 자체 사업과 연계할 수 있는 관광 프로그램 및 협력사업 발굴을 요청했다.

이어 협의체 참여 기관들은 기관별 2025년 추진 실적과 2026년 사업 계획을 공유하고, 기관 자체 사업과 강원 방문의 해를 연계할 수 있는 다양한 협력 방안을 논의했다.

특히 기관 행사 및 프로그램과 연계한 홍보 확대, 관광 체험 프로그램 발굴, 기관 네트워크를 활용한 방문의 해 홍보 등 실질적인 협력사업 발굴 필요성에 공감대를 형성했다.

도는 이번 회의에서 제시된 의견을 바탕으로 유관기관과의 협력체계를 더욱 강화하고, 강원 방문의 해 붐 조성을 위한 공동 홍보와 연계사업 발굴을 지속적으로 추진할 계획이다.

이동희 강원특별자치도 관광국장은 "강원 방문의 해 추진지원 협의체는 도내 기관들이 함께 강원 방문의 해의 성공을 만들어 가는 중요한 협력 창구"라며 "기관별 사업과 연계한 다양한 관광 콘텐츠를 발굴해 강원을 찾는 관광객이 더욱 늘어날 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



