29년 차 강원 부지사의 파격 변신

제4기 도정혁신 추진단 1차 회의 개최

조직문화 혁신 가속…올해도 맑음

“격식 대신 혁신”…도, ‘2년 연속 우수’

강원특별자치도에 '청바지 바람'이 불고 있다. 보수적인 공직사회의 상징과도 같던 정장 대신 편안한 복장을 한 고위 간부가 회의를 주재하며 조직문화 혁신에 앞장서고 나선 것이다.

강원특별자치도는 지난 6일 도청에서 '제4기 도정혁신 추진단' 1차 회의를 개최하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

강원특별자치도는 지난 6일 도청에서 '제4기 도정혁신 추진단' 1차 회의를 개최했다. 이날 회의에서 가장 눈길을 끈 것은 여중협 행정부지사의 옷차림이었다. 여 부지사는 본인의 제안에 따라 청바지 등 가벼운 일상복 차림으로 참석해 수평적인 소통 분위기를 몸소 실천했다.

이번 회의에서는 직원들이 피부로 체감할 수 있는 혁신 과제들이 집중적으로 논의됐다. 주요 안건으로는 ▲일·삶 균형(워라밸) 확대 ▲자율적인 점심 문화 조성 ▲보고 및 회의 문화 개선 등이 다뤄졌다. 도는 논의된 아이디어 중 실행 가능성이 높은 과제를 즉시 업무 현장에 적용할 방침이다.

강원도의 이 같은 노력은 이미 대외적으로도 인정받고 있다. 도는 '간부 모시는 날' 관행 개선과 육아시간·유연근무제 활성화 등을 꾸준히 추진해온 결과, 2024년과 2025년 행정안전부 주관 '조직문화 개선 우수사례 경진대회'에서 광역자치단체 최초로 2년 연속 우수상을 거머쥐는 쾌거를 이뤘다.

지난 2022년 9월 출범해 4기를 맞이한 '도정혁신 추진단'은 공개 모집을 통해 선발된 직원 대표와 혁신 분야 팀장 등 총 33명으로 구성되어 도정 전반의 체질 개선을 주도하고 있다.

여중협 강원특별자치도 행정부지사는 "29년 공직생활 동안 청바지를 입고 출근해 본 것은 이번이 처음"이라며 "간부 모시는 날 개선과 가족친화 직장문화 조성 등 작은 변화부터 시작해 불필요한 관행을 개선하고, 우리 조직문화가 언제나 '맑음' 상태를 유지할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



