강원도, 2026년 감염병 시책 설명회 개최

18개 시군과 감염병 선제 대응 체계 구축 '맞손'

강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 6일 춘천 베어스호텔에서 도 및 18개 시군 보건소, 도 보건환경연구원, 도 감염병관리지원단 관계자 등 80여 명이 참석한 가운데 '2026년 감염병 분야 주요 업무 및 시책 설명회'를 개최했다.

강원특별자치도(도지사 김진태)가 지난 6일 춘천 베어스호텔에서 '2026년 감염병 분야 주요업무 및 시책 설명회'를 개최하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 감염병 발생에 대한 선제적 대응 역량을 강화하고 2026년 주요 정책 방향과 핵심 추진과제를 공유하기 위해 마련됐다.

행사에서는 의료 관련 감염 집단 발생 대응 사례 발표, 감염병관리지원단의 역할 및 포스트 팬데믹 대응 전략 강의, 2026년 주요 업무 세부 추진계획 설명과 질의응답이 진행됐다.

강원특별자치도는 올해 감염병 대응체계 구축과 도민의 감염병 예방·관리 강화를 위해 3개 분야 30개 사업에 총 453억원을 투입할 계획이다.

특히 최근 증가하고 있는 CRE(카바페넴내성 장내세균속균종) 등 의료 관련 감염병 예방과 관리를 강화하기 위해 도내 병원 30개소를 대상으로 실태조사와 표본 감시를 강화할 예정이다.

Advertisement

AD

김유진 강원특별자치도 감염병관리과장은 "감염병 대응은 사전에 준비된 체계와 기관 간 긴밀한 공조가 핵심"이라며 "이번 설명회를 계기로 정책 실행력을 높이고 현장 적용성을 강화해 도민이 체감할 수 있는 감염병 관리체계를 구축하겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>