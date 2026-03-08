덕계동서 탄소중립포인트제 홍보

일상 속 온실가스 감축 앞장

‘에너지 절약’ 시민 참여 독려

경기 양주시가 온실가스 감축과 에너지 절약 문화 확산을 위해 시민 참여형 캠페인을 실시했다.

양주시가 온실가스 감축과 에너지 절약 문화 확산을 위해 시민 참여형 캠페인을 실시하고 있다. 양주시 제공

시는 최근 덕계동 소재의 한 마트에서 '에너지 절약! 우리가 먼저!'를 슬로건으로 에너지 절약 캠페인을 진행했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 시민들이 일상생활에서 에너지 절약을 실천하도록 독려하고, 대국민 온실가스 감축 실천 프로그램인 '탄소중립포인트제'를 홍보하기 위해 마련됐다.

특히 탄소중립포인트제는 전기·수도·도시가스 사용량 절감에 따라 인센티브를 제공하는 제도로, 이날 현장 홍보를 통해 시민들의 관심과 참여 문의가 잇따랐다.

양주시 관계자는 "이번 캠페인은 지역사회가 함께 탄소중립 실현에 동참하는 의미 있는 활동"이라며 "앞으로도 시민과 함께 에너지 낭비를 줄이고 온실가스 감축을 위한 다양한 노력을 이어가겠다"고 말했다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



