세븐일레븐X롯데百, 하정우 '마키키 아뜰리에' 팝업 스토어 오픈…데일리 아트와인 체험 기회

이달 16일부터 다음달 1일까지 잠실 에비뉴엘에서 진행

오픈런 와인 '마키키 쇼비뇽블랑' 외 신상품 '마키키 리슬링' 첫 선…마키키 테마 굿즈도 판매

세븐일레븐이 롯데백화점과 손잡고 서울 잠실 에비뉴엘에서 하정우 와인 팝업 스토어 '마키키 아뜰리에'를 3월 16일부터 다음달 1일까지 선보인다.

이번 행사는 단순 판매를 넘어 고객과 직접 소통하고 프리미엄 캐주얼 와인 브랜드로서의 경쟁력을 알리는 데 초점을 맞췄다.

하정우 와인은 세븐일레븐의 시그니처 아트 와인 시리즈로, 배우 하정우의 작품을 병 디자인에 담아 시각적 가치와 와인의 맛을 동시에 즐길 수 있도록 기획됐다. 지난 2024년 8월 첫 출시 '콜 미 레이터'를 시작으로 5종 이상 100만 병 이상 판매되며, MZ세대와 30~40대 여성 중심으로 큰 호응을 얻었다.

팝업 스토어에서는 기존 인기 상품인 '마키키 쇼비뇽블랑'과 곧 정식 출시될 '마키키 리슬링'을 먼저 체험할 수 있다. 리슬링은 미국 워싱턴주 콜롬비아 밸리산으로 풍부한 과실 향과 깔끔한 산도의 균형이 특징인 오프 드라이 화이트 와인이다. 세븐일레븐은 팝업 기간 동안 일 500병 한정으로 사전 판매를 진행한다.

또한 마키키 와인의 예술성을 기반으로 제작된 맥세이프 카드지갑, 코스터, 와인잔, 에코백, 칠링백 등 8종의 한정 굿즈도 함께 선보인다. 이번 팝업은 하정우 마키키 브랜드의 예술적 감성과 세븐일레븐의 와인 경쟁력을 동시에 체험할 수 있는 기회로, 고객들에게 일상 속에서 즐기는 데일리 캐주얼 와인 경험을 제공할 예정이다.

송승배 세븐일레븐 와인 담당 MD는 "마키키 아뜰리에 팝업은 브랜드의 매력을 널리 알리고, 세븐일레븐 와인의 차별화된 가치와 품질을 보여주는 자리"라며 "마키키 와인은 합리적 가격과 상품성, 스타성을 갖춘 편의점 대표 데일리 와인으로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.

