5일 'K-수출전략품목 베트남 진출 상담회' 성료…현지 MD 참여로 실질적 컨설팅 제공

롯데마트 현지 유통망 활용, 참가 기업 매장 입점·판매까지 밀착 지원

3년간 120개사 지원·누적 상담액 300억원 돌파… 동남아 유통 인프라 기반 상생 협력 확대

롯데마트가 국내 중소기업의 베트남 시장 진출을 적극 지원하며 글로벌 유통 허브로서 역할을 강화하고 있다.

지난 5일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 열린 'K-수출전략품목 베트남 진출 수출상담회'는 한국중소벤처기업유통원이 추진하는 해외 진출 지원 사업의 일환으로, 현지 유통망 확보에 어려움을 겪는 국내 기업들을 대상으로 진행됐다. 롯데마트는 행사 공동 주관을 통해 중소기업의 해외 시장 진출을 실질적으로 돕는 데 초점을 맞췄다.

5일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 진행된 'K-수출전략품목 베트남 진출 수출상담회' 전경. 롯데마트 AD 원본보기 아이콘

이번 행사에서는 베트남 진출을 희망하는 식품 중소기업 20곳과 국내외 유통 바이어 48명이 참여했다. 참가 기업별 전시 부스에서는 바이어들이 직접 제품을 체험하고 현지 시장성과 트렌드에 대한 평가를 제공했으며, 실시간 피드백을 통해 기업들의 큰 호응을 얻었다.

롯데마트는 상담회에서 베트남 현지 MD를 직접 투입해 제품 검토와 수출 전략 컨설팅을 진행했다. 이로써 참가 기업들이 실제 매장 입점과 판매로 이어질 수 있도록 지원했으며, 행사 이후에도 현지 유통망과 MD 네트워크를 활용해 안정적인 시장 안착을 돕겠다는 계획이다.

롯데마트는 2008년부터 베트남과 인도네시아에 진출해 현재 63개 점포(베트남 15개, 인도네시아 48개)를 운영 중이다. 베트남 법인은 2025년 연간 순매출 7.6%, 영업이익 24.3% 증가하며 안정적 성장을 기록했고, 인도네시아 법인도 4년 연속 매출 상승세를 이어가고 있다.

이 같은 글로벌 역량을 기반으로, 롯데마트는 지난 3년간 국내 중소기업 120개사를 대상으로 해외 판로 개척 지원을 제공했으며, 상담액은 누적 300억 원을 넘어섰다. 주요 사업으로는 2024년 '대한민국 동행축제 with LOTTE', 2025년 '글로벌 브릿지 인 인도네시아' 등이 있다.

김범창 롯데마트·슈퍼 HR혁신부문 부문장은 "베트남에서 쌓은 현지 경험과 인프라를 국내 기업들의 해외 진출에 활용하고자 한다"며 "이번 상담회가 실질적인 입점과 매출로 이어지도록 지속적인 지원을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

