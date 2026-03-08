‘삼성 배터리 인텔리전스’ 첫 공개

1400개 ESS 사이트 데이터 기반 분석

삼성SDI가 인공지능(AI) 기반 소프트웨어를 통해 에너지저장장치(ESS) 배터리 안전성을 강화한 신규 솔루션을 선보인다.

삼성SDI의 ESS용 화재 예방 소프트웨어 'SBI(Samsung Battery Intelligence)'. 삼성SDI 제공 AD 원본보기 아이콘

삼성SDI는 11일부터 서울 코엑스(Coex)에서 열리는 '인터배터리(InterBattery) 2026'에서 ESS 화재 예방 소프트웨어 '삼성 배터리 인텔리전스(Samsung Battery Intelligence, SBI)'를 처음 공개한다고 밝혔다.

SBI는 AI를 기반으로 배터리 상태와 이상 징후 등을 분석해 배터리 전반의 '건강 상태'를 진단하고 문제 발생 가능성을 사전에 탐지·예측하는 프로그램이다.

이 솔루션은 삼성SDI가 전 세계 1400개 이상의 ESS 사이트를 실시간 모니터링하며 축적한 데이터를 학습해 배터리 수명과 출력 등을 정밀 분석하는 기술을 적용했다.

특히 자체 개발한 '상태 진단 지표'를 통해 노화 속도 편차, 출력 과정의 안정성 등 실제 운영 품질까지 정량적으로 평가하는 것이 특징이다. 이를 바탕으로 잠재적인 이상 셀을 식별하고, 배터리 상태 전반에 대한 종합 진단 결과를 제공한다.

고객은 이를 통해 잠재적인 사고를 사전에 예방하고 배터리 상태를 최적으로 관리해 운영·유지보수 비용을 줄일 수 있다.

최근 글로벌 에너지 시장에서 ESS 안전 기준이 강화되는 가운데 삼성SDI는 하드웨어 안전 기술과 AI 기반 소프트웨어를 결합한 통합 안전 체계를 구축하고 있다.

회사는 모듈 내장형 직분사(Enhanced Direct Injection, EDI)와 열 확산 방지 기술(No Thermal Propagation, No TP)에 SBI를 더해 ESS 배터리 안전 관리 수준을 한 단계 끌어올린다는 계획이다.

삼성SDI는 오는 10월 국내 중앙계약시장에 공급되는 '삼성 배터리 박스(Samsung Battery Box, SBB) 1.5'에 SBI를 우선 적용하고 이후 전 제품군으로 확대할 예정이다. 또한 이미 운영 중인 모델에도 SBI 솔루션을 적용할 수 있도록 지원할 방침이다.

삼성SDI 관계자는 "SBI는 전 세계 다양한 ESS 현장에서 수집한 데이터와 삼성SDI의 AI 기술이 결합된 결과물"이라며 "앞으로도 차별화된 기술력을 바탕으로 안전하고 경제적인 에너지 솔루션을 제공해 글로벌 ESS 배터리 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



