에너지공사 설립·RE100 산단

햇빛소득마을·수소벨트 등 4대 전략 제시

전남·광주 통합특별시장 경선에 나선 신정훈 국회 행정안전위원장이 재생에너지 기반 산업 전략을 제시했다. 신 위원장은 전남·광주를 에너지 산업 중심지로 만들겠다는 구상을 담은 '에너지 산업 전략'을 발표했다.

신 위원장은 재생에너지를 활용해 kWh당 90원 수준의 저가 전력 공급 체계를 구축하고, 이를 기반으로 산업단지와 지역 경제를 키우겠다고 8일 밝혔다.

지난 3일 오후 광주광역시의회 브리핑룸에서 신정훈 국회 행정안전위원장이 전남광주특별시 초대 시장 출마 기자회견을 하고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

신 위원장은 "과거에는 항만과 교통망이 산업 입지를 결정했다면 이제는 전력 가격과 에너지 공급 구조가 국가와 지역 경쟁력을 좌우하는 시대"라며 "대한민국 최대 재생에너지 잠재력을 가진 전남·광주가 이 강점을 활용해 에너지 전환 시대의 산업 중심지로 거듭나야 한다"고 말했다.

신 위원장은 '전남광주형 에너지 4대 전략'도 제시했다. 첫 번째로 재생에너지 생산과 공급, 산업 수요를 통합 관리하는 '전남광주 에너지공사' 설립을 추진하겠다고 밝혔다. 약 1조원 규모 투자를 통해 에너지 인프라를 확충하고 지역이 에너지 산업의 이익을 공유하는 구조를 만들겠다는 구상이다.

두 번째 전략은 RE100 산업단지 조성이다. 약 100만평 규모의 재생에너지 전용 산업단지 4곳을 조성하고, 에너지공사와 기업 간 직접 거래 방식으로 kWh당 90원 수준의 전력을 공급하겠다는 계획이다. 신 위원장은 산업단지 한 곳당 1,000개 이상의 일자리 창출을 기대하고 있다.

Advertisement

세 번째로 영농형 태양광을 활용한 '햇빛소득마을' 1000개 조성을 제시했다. 1조원 규모 녹색금융을 활용해 마을 단위 3MW 규모 발전소를 구축하고 연 1.75% 저리 융자를 지원해 주민 참여형 재생에너지 모델을 만들겠다는 계획이다. 신 위원장은 이를 통해 주민들이 월 평균 약 15만원의 안정적인 소득을 얻을 수 있도록 하겠다고 설명했다.

네 번째 전략으로는 남부권 수소 산업벨트 구축을 제시했다. 영광 원전과 신안·해남 재생에너지, 목포 조선, 여수 석유화학, 광양 철강을 연결하는 수소 산업 밸류체인을 만들고 '전남광주 수소기술연구소'를 설립해 실증 테스트베드를 구축하겠다는 구상이다.

신 위원장은 "에너지 전환은 환경 정책을 넘어 산업과 일자리, 지역 경제의 구조를 바꾸는 전략"이라며 "광주·전남 공동혁신도시와 한국에너지공과대학 기반 위에 인공지능(AI)과 반도체, 데이터 산업을 결합해 전남·광주를 수소에너지 산업 중심지로 만들겠다"고 말했다.

AD

이어 "햇빛소득마을에서 시작된 에너지 전환이 RE100 산업단지와 수소 산업으로 이어질 때 지역 경제가 스스로 성장하는 구조를 만들 수 있다"고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>