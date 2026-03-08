라스베이거스 전시 현장 방문

두산밥캣 데이터 기반 AI 기술 강조

박정원 두산그룹 회장이 미국 라스베이거스를 찾아 건설장비 시장 현장을 점검했다.

박정원 두산그룹 회장(가운데)이 미국 라스베이거스 ‘콘엑스포 2026’ 현장을 찾아 두산밥캣의 미니트랙로더에 직접 탑승해 스캇 박 두산밥캣 부회장(왼쪽)의 설명을 듣고 있다. 두산 제공 AD 원본보기 아이콘

두산은 8일 박정원 회장이 라스베이거스에서 7일까지 열린 북미 최대 건설장비 전시회 '콘엑스포(CONEXPO) 2026'을 방문했다고 밝혔다. 지난 1월 CES 참관, 2월 국내 주요 사업장 방문에 이은 현장경영 행보로, 그룹 핵심 사업인 건설장비 부문의 경쟁력을 직접 점검하기 위한 자리였다.

박 회장은 이날 두산밥캣과 두산모트롤 부스를 둘러본 뒤 글로벌 경쟁사 전시관도 방문해 인공지능(AI) 기반 생산성 향상 기술과 무인화 기술의 상용화 현황을 살폈다.

특히 건설장비 시장에서 빠르게 확대되고 있는 AI 기술 동향에 깊은 관심을 보였다. 박 회장은 "건설장비와 작업 현장에 적용되는 AI 기술 발전 속도가 빨라지면서 하드웨어 기술력을 중심으로 형성됐던 건설장비 시장의 판도가 바뀌고 있다"며 "두산밥캣이 오랜 업력을 통해 축적한 데이터를 바탕으로 차별화된 AI 기술을 선보여 건설장비의 미래를 제시하고 시장을 선도해 나가자"고 강조했다.

미국 라스베이거스에서 3~7일(현지시간) 열린 콘엑스포 2026은 '새로운 지평을 열다(Breaking New Ground)'를 주제로 개최됐다. 인공지능 기반 자동화·자율화 기술과 전동화 장비, 커넥티드 데이터 솔루션 등 '지능형 건설 현장' 구현이 주요 화두로 제시됐다.

두산밥캣은 라스베이거스 컨벤션센터 웨스트홀(West Hall)에 전시관을 마련하고 소형 로더와 굴착기 등 약 30종의 첨단 장비를 선보였다. 특히 핵심 제품군인 소형 로더 라인업을 보급형 '클래식(Classic)'과 고급형 '프로(Pro)'로 이원화하는 브랜드 전략을 처음 공개했다.

'프로' 모델에는 다양한 AI 기능이 적용됐다. 음성 인식으로 50가지 이상의 기능을 제어하는 '잡사이트 컴패니언(Jobsite Companion)'과 주변 장애물과 사람을 인식해 스스로 감속하거나 정지하는 '잡사이트 어웨어니스(Jobsite Awareness)' 등이 대표적이다. 고객이 원하는 기능을 선택해 장착할 수 있다.

두산밥캣의 소형 장비는 대형 건설 현장의 중장비와 달리 다양한 작업 환경에서 활용되는 것이 특징이다. 회사는 이러한 현장 특성에 맞춰 자체 개발한 '잡사이트 컴패니언'을 통해 숙련도가 낮은 작업자도 AI 안내를 받아 효율적으로 작업할 수 있도록 했다고 설명했다.

이 기술은 올여름 출시될 예정이며, 올해 CES에서 업계 최초로 공개됐다. 이번 콘엑스포에서는 '넥스트 레벨 어워드(Next Level Awards)' 파이널리스트에 오르며 주목을 받았다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



