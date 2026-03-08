인터배터리 2026서 차세대 배터리 기술 선봬

SK엔무브 액침냉각 기술과 시너지 강화

SK온이 셀투팩(CTP) 기술과 SK엔무브의 액침냉각 기술을 결합해 배터리 통합 패키지 솔루션 시장 공략에 나선다.

SK온 인터배터리 2026 전시관 내 액침냉각 팩 모형. SK온 제공 AD 원본보기 아이콘

SK온은 11일부터 사흘간 서울 강남구 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2026'에서 다양한 통합 패키지 솔루션을 선보인다고 8일 밝혔다.

이번 전시는 셀이나 모듈 중심의 기존 제품 공급에서 나아가 팩 단위까지 제품 포트폴리오를 확장하기 위한 전략의 일환이다.

SK온은 '차세대 에너지 시대를 열다(Unlock the Next Energy)'를 주제로 전시 부스를 운영하며 미래 기술을 소개한다. 전시는 리딩 테크, 코어 테크, 퓨처 테크 등 3개 구역으로 구성된다.

코어 테크 존에서는 파우치 CTP, 파우치 통합 각형 팩, 대면적 냉각기술(LSC) CTP 등 CTP 패키지 3종과 셀-모듈-팩(CMP) 패키지 1종을 공개한다.

파우치 CTP는 모듈을 제거하고 셀과 팩을 직접 통합한 구조로 에너지 밀도를 높이고 제조 원가를 낮춘 것이 특징이다. 열전이 차단 기술을 적용해 일부 셀에 이상이 발생해도 인접 셀로의 확산을 방지해 안전성을 높였다.

SK온은 2027년 상업 생산을 목표로 지난해 배터리 팩 단위에서 제품 검증을 마쳤으며, 올해는 글로벌 완성차 업체를 대상으로 주요 해외 생산 거점에 파일럿 라인을 구축할 계획이다.

파우치 통합 각형 팩은 알루미늄 각형 케이스 안에 미드니켈 파우치 셀을 직접 장착하는 방식으로, 모듈을 제거해 부품과 공정을 줄이면서도 외부 충격에 대한 안전성을 강화했다. 2028년 상업 생산을 목표로 하고 있다.

대면적 냉각기술 CTP는 파우치 셀 접촉면 전체에 알루미늄 냉각 플레이트를 결합해 열관리 효율을 높인 기술이다. 기존 방식 대비 최대 3배 수준의 냉각 성능을 확보했으며 2028년 상업 생산을 추진하고 있다.

퓨처 테크 존에서는 SK엔무브와 공동 개발 중인 액침냉각 플루이드 기술을 적용한 액침냉각 팩 모형도 공개한다.

액침냉각 기술은 절연성 플루이드를 배터리 팩 내부에 순환시켜 셀 온도를 일정하게 유지하는 방식으로, 전기차뿐 아니라 ESS, 데이터센터, 선박, 도심항공모빌리티(UAM) 등 다양한 산업에서 활용이 기대되는 기술이다.

SK온 관계자는 "이번 전시에서 처음으로 SK온만의 CTP 통합 패키지 솔루션을 선보인다"며 "앞으로도 SK엔무브와 기술 시너지를 바탕으로 배터리 제품 포트폴리오를 확대해 나가겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



