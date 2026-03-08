신규농업인 기초영농기술교육 운영

9일부터 20일까지 선착순 접수

강원도 철원군농업기술센터(소장 이희종)는 신규농업인(귀농인)들의 안정적인 영농정착을 위한 '2026 신규농업인 기초영농기술교육' 교육생을 오는 9일부터 3월 20일까지 30명을 선착순으로 모집한다고 8일 밝혔다.

교육은 4월 2일부터 6월 17일까지 약 3개월 동안 12회에 걸쳐 진행되며, 성공적인 귀농 및 영농정착을 위한 다양한 교육 프로그램이 마련됐다.

주요 교육내용으로는 ▲ 작목별 재배기술 ▲성공적인 귀농전략 ▲귀농 초기 갈등 관리 및 지역 융합 ▲ 재무관리 및 생활법률 ▲유통·마케팅 ▲생성형 AI활용 ▲농업기계 실습 등으로 구성되어 있다.

특히 기초적인 영농기술 교육은 물론, 최근 농업 마케팅 분야에서 주목받는 인공지능 활용 교육을 포함해 변화하는 농업 환경에 대응할 수 있도록 했다.

농업기술센터 관계자는 "이번 교육을 통해 참가자들은 농업 현장에서 실질적으로 활용할 수 있는 지식과 기술을 습득할 수 있으며, 귀농에 필요한 다양한 노하우를 배울 수 있다"고 말했다.

