신규농업인 기초영농기술교육 운영
9일부터 20일까지 선착순 접수

강원도 철원군농업기술센터(소장 이희종)는 신규농업인(귀농인)들의 안정적인 영농정착을 위한 '2026 신규농업인 기초영농기술교육' 교육생을 오는 9일부터 3월 20일까지 30명을 선착순으로 모집한다고 8일 밝혔다.

철원군청 전경.

철원군청 전경.

AD
원본보기 아이콘

교육은 4월 2일부터 6월 17일까지 약 3개월 동안 12회에 걸쳐 진행되며, 성공적인 귀농 및 영농정착을 위한 다양한 교육 프로그램이 마련됐다.


주요 교육내용으로는 ▲ 작목별 재배기술 ▲성공적인 귀농전략 ▲귀농 초기 갈등 관리 및 지역 융합 ▲ 재무관리 및 생활법률 ▲유통·마케팅 ▲생성형 AI활용 ▲농업기계 실습 등으로 구성되어 있다.

특히 기초적인 영농기술 교육은 물론, 최근 농업 마케팅 분야에서 주목받는 인공지능 활용 교육을 포함해 변화하는 농업 환경에 대응할 수 있도록 했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"이 좋은 걸 한국인만 받았다고?" 피부관리받으러 몰려오는 외국인들[K홀릭] "이 좋은 걸 한국인만 받았다고?" 피부관리받으러 ...
AD

농업기술센터 관계자는 "이번 교육을 통해 참가자들은 농업 현장에서 실질적으로 활용할 수 있는 지식과 기술을 습득할 수 있으며, 귀농에 필요한 다양한 노하우를 배울 수 있다"고 말했다.

Advertisement
철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement