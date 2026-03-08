강원도 인제군농업기술센터는 지난 6일 북면 월학1리 냇강마을 청년센터에서 '농경문화 소득화 모델 구축 사업' 추진을 위한 주민설명회를 열고 사업 추진 방향과 계획을 공유했다.

'농경문화 소득화 모델 구축 사업'은 농업·농촌에 축적된 전통 농경문화 자원을 발굴하고 현대적으로 활용해 지역의 새로운 소득 기반을 마련하고 공동체 활력을 높이기 위해 추진되는 사업이다.

해당 사업은 2025년 농촌진흥청 공모 신청을 진행, 인제군은 서류심사를 통과한 전국 8개 후보지가 참여한 공모사업에서 선정된 5개소에 포함되어 총 4억2000만원을 확보, 2027년까지 2년에 걸쳐 추진한다.

사업 대상지는 북면 월학1리 냇강마을로, 메밀·콩·옥수수·감자 등 지역 토종 농산물을 기반으로 한 음식문화와 농경문화를 접목해 체험과 관광이 결합된 농경문화 마을로 조성할 계획이다.

이를 통해 지역 고유의 농업문화 가치를 보존하면서 관광자원으로 활용하고, 주민이 참여하는 마을 소득 모델을 구축한다는 구상이다.

1년차에는 들꽃사랑센터, 체험관 등 농경문화 자원 보수 및 환경정비를 시작으로, 마을자원 발굴 및 주민역량강화로 자원활용상품 개발 토대를 갖출 예정이다.

2년차에는 전시, 판매장 조성 및 주변 정비로 축제 문화공간을 조성하여 체험프로그램 운영기반 조성, 교구 구입, 시범운영 및 홍보 등을 통해 소득화 모델을 조성할 계획이다.

이번 사업은 농업 활동과 전통 농업문화, 농촌 경관 등 다양한 농경문화 자원을 체계적으로 보전하고 체험·관광·상품 개발로 연결해 농촌의 새로운 부가가치를 창출하는 데 목적이 있다.

또한 주민이 주도적으로 참여하는 공동체 기반 사업으로 추진돼 지역 공동체 활성화와 농촌 관광 자원 확충에도 도움이 될 것으로 기대된다.

인제군 관계자는 "냇강마을이 보유한 농경문화 자원을 현대적으로 재해석해 지역을 대표하는 농촌 문화마을로 발전시켜 주민 참여를 기반으로 체험·관광·상품화까지 이어지는 지속 가능한 농촌 소득 모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.

인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



