속초시, 신규 5명 위촉

공익 제보·모니터링·관행 개선 등

시민 시각 감사 강화

강원도 속초시는 시민 참여를 통한 감사 기능 강화를 위해 지난 6일 시청 본관 2층 시장 집무실에서 시민감사관 위촉식을 열고, 시민 참여 기반 감사 체계 강화를 위한 활동을 시작했다.

속초시가 지난 6일 시청 본관 2층 시장 집무실에서 시민감사관 위촉식을 열고 잇다. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

속초시 시민감사관 운영 규정에 따라 신규 위촉된 시민감사관은 총 5명이다. 임기는 3년이며 1회에 한해 연임할 수 있다. 시민감사관은 시민의 시각에서 시정 전반을 점검하고 ▲공익 제보 ▲불합리한 제도와 관행 개선 건의 ▲부패 취약 분야 모니터링 ▲생활 현장 불편사항 제보 등 시민 참여형 감사 활동을 수행한다.

속초시는 시민감사관 제도를 통해 행정의 투명성과 공정성을 높이고, 시민이 체감할 수 있는 청렴 행정을 구현해 나갈 방침이다. 시민감사관과 지속적으로 소통하며 생활 속 불합리한 제도와 행정 사각지대를 발굴하고, 사후 적발 중심이 아닌 예방 중심의 감사 행정을 강화할 계획이다.

이병선 속초시장은 "시민감사관이 임기 동안 일상생활 속에서 체감하는 생활 민원과 행정 사각지대를 발굴하고, 관행적으로 지나쳐 온 불합리한 제도와 행정 관행을 시민의 시각에서 개선 건의해 주기를 기대한다"고 말했다.

속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



