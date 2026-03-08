강원대 '특구 도약 이어달리기'…강소특구 성과 공유

춘천·원주·강릉 중심 광역 연구개발특구 추진 방향 논의

바이오 중심 연구개발·기술사업화 거점 역할 기대

춘천 강소연구개발특구의 성과를 바탕으로 강원 광역연구개발특구 전환 방향을 공유하는 자리가 마련됐다.

춘천시가 지난 6일 강원대학교 서암관에서 열린 '특구 도약 이어달리기'에 참석해 춘천 강소연구개발특구 추진 성과와 강원 광역연구개발특구 전환에 따른 정책 방향과 추진 전략을 논의하고 있다. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

춘천시 관계자들은 지난 6일 강원대학교 서암관에서 열린 '특구 도약 이어달리기'에 참석해 춘천 강소연구개발특구 추진 성과와 강원 광역연구개발특구 전환에 따른 정책 방향과 추진 전략을 논의했다. 참석자들은 광역특구 전환에 따른 협력 방안과 지역 혁신 생태계 확대 방안에 대해 의견을 나눴다.

이날 행사는 춘천 강소연구개발특구 추진 성과 보고로 시작됐다. 강원대학교 산학협력단은 연구소기업 설립 확대와 공공기술 이전 및 사업화, 기술기반 창업 활성화, 투자 연계 지원 등 그동안 축적된 기술사업화 성과와 대표 사례를 소개했다. 춘천 강소연구개발특구는 연구소기업 이전 31개, 기술이전 259건, 창업 80건 등 기술사업화 성과를 축적하며 지역 창업과 기업 성장 기반을 마련해 왔다.

이어 강원 광역연구개발특구 전환에 따른 정책 방향과 추진 체계에 대한 설명도 이어졌다. 춘천 강소 특구의 성과를 광역 체계로 확장, 계승하는 강원 광역연구개발특구는 연구개발 성과가 창업과 기업 성장으로 이어지는 혁신 생태계를 구축하기 위해 추진되는 사업이다. 지난해 12월 지정돼 올해부터 매년 100억원 규모의 예산을 바탕으로 대학과 정부출연연구기관 성과의 사업화, 기술사업화 촉진, 연구개발 역량 강화, 인프라 구축 등을 추진한다. 특구는 춘천과 원주, 강릉을 중심으로 조성된다. 춘천은 바이오 신소재, 원주는 디지털 헬스케어, 강릉은 반도체 소재·부품 분야를 특화 산업으로 설정해 지역별 강점을 기반으로 한 연구개발과 기술사업화 거점을 구축할 계획이다.

춘천은 바이오산업과 연구개발 역량이 집적된 지역으로 강원대와 한림대, 춘천바이오벤처타운 등을 중심으로 연구개발과 기술사업화 기반이 구축돼 있다. 이러한 기반을 바탕으로 강원 광역연구개발특구 안에서 바이오 산업 중심의 핵심 거점 역할을 수행할 것으로 기대된다.

춘천시 관계자는 "춘천 강소연구개발특구 운영 성과를 기반으로 강원 광역연구개발특구 추진이 본격화되고 있다"며 "춘천이 대한민국을 대표하는 첨단지식산업 도시로 도약하는 전환점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

