발주청·인허가담당자 온·오프라인 설명회

국토교통부는 국토안전관리원과 함께 9일 서울 건설회관에서 건설현장 안전관리 설명회를 연다고 밝혔다.

사고 위험이 높은 소규모 현장의 안전관리를 강화하기 위한 자리로 발주청과 인허가 기관 담당자를 대상으로 한다. 현장에서 지켜야 할 안전관리 책임과 역량을 높이기 위해 마련했다. 국토부 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI) 데이터 분석 결과 지난해 발생한 사망사고의 45% 정도가 총공사비 50억원 미만 소규모 현장에서 났다. 50억원 미만 현장이 전체 건설공사의 90% 이상에 해당해 정부와 지자체, 공공기관이 협력해 현장 밀착형으로 관리를 강화해 나가기로 했다.

서울 시내 한 아파트 건설 현장에서 작업자들이 작업을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

국토부와 국토안전관리원, 한국산업안전보건공단이 진행하며 정책·제도를 비롯해 건설사고 사례와 예방대책, 지도·계도 중심의 패트롤 컨설팅 등 현장점검 계획, 중소규모 현장을 대상으로 하는 스마트안전장비 지원사업 등을 알릴 계획이다. 지난달 개정한 건설공사 안전관리계획서 작성 매뉴얼의 바뀐 내용도 알 수 있다. 현장 참석이 어려우면 온라인으로 참여하면 된다.

AD

김석기 국토부 건설정책국장은 "소규모 건설현장의 안전사고 예방을 위해서는 일선 현장에서 직접 공사를 승인하는 발주청과 인허가기관의 면밀한 안전관리가 필수적인 만큼 앞으로도 권역별 설명회, 찾아가는 컨설팅 등을 통해 담당자들의 안전관리 역량 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.

Advertisement

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>