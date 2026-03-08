퓨리오사AI와 소버린 AI 어플라이언스 개발

NPU '레니게이드'로 엑사원 4.0 추론 성능 ↑

"레니게이드 상용화 단계…엔비디아보다 전성비 높아"

LG유플러스 LG유플러스 close 증권정보 032640 KOSPI 현재가 15,090 전일대비 80 등락률 +0.53% 거래량 1,003,392 전일가 15,010 2026.03.06 15:30 기준 관련기사 갤럭시 S26 사전판매 신기록...70%가 '울트라' [MWC26]모바일 넘어 AI·로보틱스 돋보인 축제…"K기술 통했다" [MWC26]K통신 활약…LGU+·SKT·삼성전자 글로벌 모바일 어워드 수상 전 종목 시세 보기 가 국내 팹리스 인공지능(AI) 반도체 기업인 퓨리오사AI와 함께 기업 내부에서 안전하게 사용할 수 있는 일체형 AI 장비를 만든다. 장비에 탑재되는 퓨리오사AI의 신경망처리장치(NPU)를 통해 LG AI연구원의 거대언어모델(LLM) '엑사원'의 추론 성능을 높이는 방식이다.

LG유플러스와 퓨리오사AI는 지난 4일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 피라 그란 비아 전시장에서 퓨리오사AI와 AI 인프라 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 세계 최대 모바일 전시회인 모바일월드콩그레스(MWC) 2026 행사를 맞아 열린 이 날 협약식에는 이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO)와 백준호 퓨리오사AI 대표가 참석했다.

이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO·왼쪽)와 백준호 퓨리오사AI 대표가 지난 4일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 피라 그란 비아 전시장에서 열린 기자간담회에서 답하고 있다. LG유플러스 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협력을 통해 양사는 '소버린 AI 어플라이언스' 개발을 위해 협력한다. 소버린 AI 어플라이언스는 데이터가 외부 클라우드로 전송되지 않고 기업 내부 인프라(온프레미스 환경)에서만 처리되는 일체형 AI 장비다. 전원과 네트워크만 연결하면 즉시 사용할 수 있도록 설계돼 AI 인프라를 구축하지 않아도 설치 즉시 활용할 수 있다.

이 CTO는 "특화 데이터로 다양한 AI 서비스를 만들고 싶지만 데이터 반출은 할 수 없다는 고객사들의 의견이 있었다"면서 "사내에서 직접 구축해서 쓸 수 있는 어플라이언스와 독자 파운데이션 모델이 필요해 기획하게 됐다"고 설명했다.

Advertisement

소버린 AI 어플라이언스는 LG유플러스의 기업용 AI 플랫폼과 LG AI연구원의 엑사원, 퓨리오사AI의 NPU를 통합한다. 구체적으로 LG유플러스는 기업용 AI 플랫폼과 LG AI연구원의 AI 모델 '엑사원 4.0'을 기반으로 사내 문서 검색과 요약, 업무 전반 에이전트화·워크플로우 자동화가 가능한 운영 구조를 설계한다. 이를 통해 폐쇄적인 망 환경에서도 빠르게 검색하고 응답할 수 있는 시스템을 구성한다.

퓨리오사AI는 최근 양산을 시작한 2세대 NPU 레니게이드를 기반으로 엑사원 4.0의 추론 성능을 높이는 역할을 맡는다. 많은 사용자가 동시에 AI를 활용하는 환경에서도 처리 성능을 유지하도록 연산 구조를 개선하고 전력 사용과 비용을 줄이도록 한다. 백 대표는 "레니게이드 서버가 완전히 상용화 단계에 와 있다"면서 "LG유플러스와 같은 기업들과 함께 제품이 현장에 투입될 수 있도록 노력해왔다"고 설명했다.

LG유플러스가 퓨리오사AI의 레니게이드를 선택한 배경에는 전성비(전력 대비 성능)가 있다. 백 대표는 "레니게이드는 엑사원 4.0을 실제 구동했을 때 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 대비 전성비 면에서 완연한 경쟁력을 보여준다"면서 "이 내용은 실제 엔터프라이즈 고객과 파트너사에서도 확인하고 있다"고 강조했다.

양사는 기업 내부에서 바로 운영이 가능한 소버린 AI 모델을 구현해 외부 클라우드 활용이 제한적인 환경에서도 AI를 안정적으로 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

LG유플러스와 퓨리오사AI는 이번 협약을 시작으로 ▲AI 데이터센터(DC) 기반 서비스형 NPU(NPUaaS) ▲피지컬 AI 등 영역에서도 협력을 확대한다. AIDC 분야에서는 NPU 기반 추론 인프라 설계와 운영 구조 고도화를, 로봇·설비 제어가 필요한 현장 환경에서는 초저지연 추론 기술과 운영 모델을 공동 연구한다.

백 대표는 "이번 협력은 AI 모델과 플랫폼, 반도체 기술을 하나의 구조로 결합해 실제 산업 현장에서 바로 활용 가능한 형태로 구현한다는 데 의미가 있다"면서 "LG유플러스와 함께 기업 내부 운영에 최적화된 AI 인프라 모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.

AD

이 CTO는 "AI가 실제 업무 환경에 적용되기 위해서는 성능뿐 아니라 보안과 운영 안정성까지 함께 갖춰야 한다"며 "소버린 AI 어플라이언스 개발을 시작으로 기업이 신뢰하고 사용할 수 있는 하이브리드 AI 인프라를 준비해 나가겠다"고 말했다.

이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO·왼쪽)와 백준호 퓨리오사AI 대표가 지난 4일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 피라 그란 비아 전시장에서 AI 인프라 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. LG유플러스 제공 원본보기 아이콘

바르셀로나(스페인)=이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>