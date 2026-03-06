경산시(시장 조현일)는 6일 '우리마을 예쁜치매쉼터' 운영 간담회를 개최하고, 오는 3월부터 9월까지 관내 5개 보건진료소(다문·박사·육동·대왕·전지)에서 지역 주민을 대상으로 치매 예방 프로그램을 운영한다고 밝혔다.

이번 프로그램은 회상, 감각, 운동을 비롯해 웃음 치료, 원예, 음악, 농업 치유 등 다양한 인지 중재 활동으로 구성된다.

주 1~2회씩 총 30회기에 걸쳐 진행되며 이를 통해 어르신들의 인지기능 유지와 정서적 안정 도모는 물론 사회적 교류 확대에도 기여할 것으로 기대된다.

또한 시는 간담회를 통해 운영자의 전문성을 강화하는 한편, 고혈압·당뇨 등 만성질환 관리와 구강 건강 교육을 병행해 종합적인 건강 서비스를 제공할 방침이다.

안병숙 보건소장은 "초고령사회에 대비해 치매 예방의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "예쁜치매쉼터 운영을 통해 어르신들이 익숙한 마을에서 체계적인 인지 건강 서비스를 받을 수 있도록 하고, 치매 관리 사각지대 해소에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



