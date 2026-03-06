강원도 태백시(시장 이상호)는 지난 5일 농업기술센터에서 농촌 인력난 해소와 외국인 계절근로자 사업의 안정적인 운영을 위해 '2026년 외국인 계절근로자 농가 사전교육 설명회'를 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 교육은 외국인 계절근로자 고용을 앞둔 농업인을 대상으로 사업 운영 지침과 근로조건 준수 사항, 올해부터 달라지는 보험제도 등을 안내하기 위해 마련됐다.

시에 따르면 2026년 외국인 계절근로자 유치 인원은 전년 대비 약 76% 증가한 450명으로, 근로자는 최대 8개월까지 체류하며 일손 부족으로 어려움을 겪는 지역 농가에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

외국인 계절근로자를 활용하는 농가도 꾸준히 증가하고 있다. 태백시는 2022년 1농가 2명 수준에서 올해는 77농가 450명 규모로 확대되는 등 농촌 인력난 해소에 실질적인 역할을 하고 있다고 설명했다.

또한 이날 교육에는 태백경찰서 외사팀이 참여해 외국인 근로자 관련 법규와 인권 보호, 고용 시 유의사항 등을 안내하며 농가와 근로자가 모두 안전하게 근무할 수 있는 환경 조성에 협조를 당부했다.

태백시 관계자는 "외국인 계절근로자 사업을 조기에 추진하고 체계적인 관리로 이탈을 최소화해 농가와 근로자 모두 만족할 수 있는 사업이 되도록 노력하겠다"며 "근로자의 권익 보호와 농가 인력난 해소가 함께 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



