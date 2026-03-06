경기 남양주시는 6일 시청 다산홀에서 시 공무원을 대상으로 '2026 홍보 방향 공유 및 실무 역량 강화 교육'을 개최했다고 밝혔다.

남양주시 6일 시청 다산홀에서 시 공무원을 대상으로 '2026 홍보 방향 공유 및 실무 역량 강화 교육'을 개최하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 급변하는 미디어 환경 속에서 전략적이고 선제적인 홍보 체계를 구축하고, 직원들의 홍보 이해도와 실무 역량을 높이기 위해 마련됐다.

이날 교육에는 사업 부서 담당자 등 직원 160여 명이 참석해 분야별 홍보 추진 방향을 공유하고 변화하는 홍보 환경에 대한 이해를 높였다.

교육은 △2026년 분야별 홍보 계획 및 추진 방향 △홍보 협업 절차 및 실무 운영 방법 △숏폼(Short-form) 콘텐츠 제작 기법 등 최신 홍보 흐름을 반영한 실무 중심의 내용으로 구성됐다.

특히 조명수 홍보정책자문관이 강사로 참여해 짧은 시간 안에 정책의 핵심을 전달하는 콘텐츠 구성법과 실무 적용 방안을 설명했다. 변화하는 미디어 동향에 최적화된 홍보 기법을 공유해 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

Advertisement

시는 이번 교육을 계기로 부서 간 홍보 협업 절차를 체계화하고 정책 추진 과정 전반에 홍보 전략을 반영해, 시민이 쉽게 이해하고 체감할 수 있는 정보를 제공할 방침이다.

김상수 남양주시 부시장은 "정책은 시민이 얼마나 알고 체감하느냐에 따라 성패가 달라진다"며 "홍보는 특정 부서의 역할이 아니라 모든 공직자가 함께 해야 할 역할로 인식해야 한다"고 강조했다.

AD

이어 "모든 공직자가 '남양주 홍보맨'이라는 마음으로 시민에게 설렘과 여운을 남기는 홍보를 해주길 바란다"고 말했다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>