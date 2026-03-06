7일 선거사무소 개소식…추미애·이한주·김용 등 총출동

강병덕 "하남 미래의 기로, 새로운 도약 시작할 것"

더불어민주당 강병덕 하남시장 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 나선다. 특히 이번 개소식에는 민주당의 핵심 인사들이 대거 참석할 예정이어서 정치권의 관심이 집중되고 있다.

더불어민주당 강병덕 하남시장 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 나선다. 강병덕 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

강병덕 예비후보는 오는 7일 오후 1시 30분(본행사 오후 2시), 하남시청 맞은편 우정빌딩 6층에서 선거사무소 개소식을 개최한다고 밝혔다. 이날 행사에는 더불어민주당 하남 갑 국회의원으로 경기도지사 선거를 준비하고 있는 추미애 국회의원과 하남 을의 김용만 국회의원이 참석해 축사를 할 예정이다.

또한 이번 개소식에는 민주개혁 진영의 정책·정치 핵심 인사들도 함께 자리한다. 이재명 대통령의 정책 설계에 깊이 관여해 온 이한주 대통령 정책특보(경제인문사회연구회 이사장)과 김용 전 민주연구원 부원장이 참석할 예정이며, 전 국회의원으로 경기도 교육감 선거에 출마한 안민석 예비후보도 함께한다.

정치권에서는 이번 개소식을 두고 "사실상 이재명 정부의 핵심 인사들이 하남에 총집결하는 자리"라는 평가가 나오고 있다. 강병덕 예비후보가 그동안 이재명 정부와 더불어민주당 중앙정치권과 긴밀한 협력 관계를 유지해 온 만큼, 향후 하남 발전, 하남의 혁신을 책임질 적임자라는 것이다.

강병덕 예비후보는 "하남은 지금 도시의 미래를 좌우할 중요한 기로에 서 있다"며 "이번 개소식은 단순한 선거 행사를 넘어 하남의 미래를 함께 고민하고 새로운 도약을 시작하는 자리"라고 밝혔다.

Advertisement

AD

이어 "민주개혁 진영의 많은 동지들이 함께해 주시는 것은 그만큼 하남의 변화와 발전에 대한 기대가 크다는 의미"라며 "시민과 함께 하남의 새로운 미래를 만들어 가겠다"고 말했다.

하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>