시, 버스터미널 부지 활용한 도시재생사업 본격화…업무협약 체결

이상호 시장 “삼수3지역 도시재생, 원도심 활성화의 마중물 될 것”

강원도 태백시(시장 이상호)는 6일 시청 소회의실에서 영암고속 주식회사와 '삼수3지역 도시재생사업 추진을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

태백시(시장 이상호)가 6일 시청 소회의실에서 영암고속 주식회사와 '삼수3지역 도시재생사업 추진을 위한 업무협약'을 체결하고 있다. 태백시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 삼수3지역 도시재생사업의 원활한 추진을 위해 사업구역 내 부지를 확보하고 민·관 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

협약식에는 이상호 태백시장과 박학도 영암고속 주식회사 대표이사를 비롯해 양 기관 관계자들이 참석해 도시재생사업 추진과 관련한 협력 방안을 논의했다.

삼수3지역 도시재생사업은 태백버스터미널 부지 내 도시재생 거점시설을 조성하는 사업으로, 태백역과 버스터미널이 위치한 태백의 관문지역을 중심으로 원도심에 활력을 불어넣는 것을 목표로 추진된다.

태백시는 이번 협약을 통해 도시재생사업 추진의 안정성을 확보하고, 지역 교통 거점인 버스터미널과 연계한 도시재생 거점시설을 조성해 원도심 활성화와 지역경제 회복에 기여할 것으로 기대하고 있다.

Advertisement

AD

태백시 관계자는 "이번 협약은 삼수3지역 도시재생사업의 성공적인 추진을 위한 중요한 기반이 될 것"이라며 "앞으로도 민간과의 협력을 통해 지역에 활력을 불어넣는 도시재생사업을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>