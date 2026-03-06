시, 경영환경개선사업 대상 45% 늘려 모집

경기 이천시(시장 김경희)는 관내 소상공인의 사업 경쟁력을 강화하기 위하여 2026년 소상공인 경영환경개선사업을 추진한다. 한국생산성본부와 협약을 체결하여 2024년에 시작한 이번 사업은 올해 세 번째를 맞이했다.

이천시, 2026년 소상공인경영환경개선사업 공고 선정 규모 확대. 이천시 제공

이천시, 2026년 소상공인경영환경개선사업 공고 선정 규모 확대. 이천시 제공

AD
원본보기 아이콘

이 사업은 이천시가 지원하고 한국생산성본부의 전문가들이 참여하여 소상공인들에게 맞춤형 경영지원과 경영환경개선 사업을 제공하는 것이 특징이다. 점포환경개선, 디지털 전환 지원, 홍보비 지원 등 다양한 분야에서 실질적인 도움을 제공하며, 참여 소상공인은 이를 바탕으로 현장에서 체감할 수 있는 경영개선 효과를 기대할 수 있다.


특히 올해는 현장의 높은 수요와 지원 확대 요구를 반영해 지원규모를 대폭 확대했다. 2025년에는 96개소를 지원한 데 이어, 2026년에는 140개소로 확대 선정해 보다 많은 소상공인이 혜택을 받을 수 있도록 할 계획이다.

공고 기간은 2026년 3월 9일부터 4월 3일까지이며, 신청 접수는 3월 30일부터 4월 3일까지 5일간 현장 접수(이천시 상권활성화센터 내 다목적실, 이천시 경충대로 2697번길 306 설봉공원 내)와 우편 접수(한국생산성본부 9층 소상공인성장센터, 서울특별시 종로구 새문안로 5가길 32)를 병행한다.


사업의 세부 지원 내용과 신청자격, 제출서류 등은 이천시청 누리집 및 한국생산성본부 누리집에서 확인할 수 있다.

Advertisement

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역풍 맞나 "밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역...
AD

이천시 관계자는 "한국생산성본부와 함께 소상공인 경영환경개선사업을 지속적이고 체계적으로 추진해 나가겠다"며 "이를 통해 이천시 소상공인의 경영환경을 개선하고, 지역 상권 활성화에 실질적으로 기여하길 기대한다"고 밝혔다.


이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement