경기 이천시(시장 김경희)는 '2026년 이천시 시민 유튜브 영상크리에이터 및 SNS 서포터즈' 위촉식을 갖고 본격적인 활동을 시작했다고 6일 밝혔다.

이천시(시장 김경희)가 '2026년 이천시 시민 유튜브 영상크리에이터 및 SNS 서포터즈' 위촉식을 갖고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 이번 공개모집을 통하여 시민 유튜브 영상크리에이터 6팀(일반3팀, 숏폼 3팀)과 사회관계망서비스(SNS) 서포터즈 16명을 선발했으며, 선발된 크리에이터 및 서포터즈는 다양한 연령과 계층으로 구성되었을 뿐 아니라, 다른 지역 시민도 포함됐다.

위촉식에서는 위촉장 수여 및 활동증 전달, 활동 안내 및 역량강화 교육 등으로 진행됐으며, 참석자들은 이천시의 홍보 파트너로서 이천시 홍보에 앞장설 것을 약속했다.

이천시는 최근 급변하는 미디어 환경에 발맞춰 시민참여형 온라인 홍보를 강화하고자 모집인원을 작년 대비 크리에이터 숏폼 1팀, 서포터즈 2명을 추가 확대하여 모집했다. 위촉식을 통해 올해 말까지 이천시의 주요 시정 소식, 축제 및 행사, 관광명소 등을 주제로 콘텐츠를 제작하여 시 공식 유튜브·사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 이천의 다양한 매력을 널리 알리는 역할을 할 예정이다.

김경희 이천시장은 "유튜브 영상크리에이터와 사회관계망서비스(SNS) 서포터즈가 이천시의 매력을 널리 알리는 든든한 홍보대사가 되어주길 기대한다"며 "이천시는 앞으로도 시 공식 유튜브 채널과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 시민과의 소통을 확대하고, 젊고 창의적인 콘텐츠 제작을 지원해 도시 브랜드 가치를 높여나갈 계획이다"고 말했다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



