강원도산림과학연구원-국립DMZ자생식물원

DMZ·접경지역 자생식물 보전·육성 업무협약 체결

연구·기술 교류·전시··교육 연계로 보전 가치 확산

강원특별자치도 산림과학연구원(원장 채병문)은 6일 국립DMZ자생식물원 국제회의실에서 DMZ 및 접경지역 자생식물의 현지 외 보전과 육성을 위한 협력 강화를 위해 국립DMZ자생식물원(원장 이봉우)과 업무협약을 체결했다.

강원도 제공

이번 협약은 국립DMZ자생식물원이 보유한 접경지역 자생식물을 대상으로 보전·관리·증식·전시 분야의 공동 운영과 기술 협력을 추진하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약을 통해 ▲ 접경지역 자생식물의 현지 외 보전 및 증식·재배·관리 운영 ▲안정적인 보전을 위한 재배시설 및 관리 기술 협력 ▲ 증식, 생육관리, 병해충 관리 등 기술 자문과 교육 및 인력 교류 ▲자생식물 보전·육성 관련 자료·정보 및 연구 성과 공유 ▲접경지역 식물 보전의 중요성을 알리기 위한 전시·교육·홍보 프로그램 운영 등을 강화하기로 했다.

또한 산림과학연구원은 협약을 계기로 접경지역 식물 보전의 중요성을 알리는 전시와 교육 프로그램을 확대하고, 자생식물의 안정적인 보전을 위한 증식·재배 등도 적극 추진할 계획이다.

DMZ 및 접경지역은 희귀·특산 자생식물이 다수 분포하는 생태적 핵심지역이다. 최근 기후변화에 따른 생육환경 변화와 서식지 감소, 침입 외래식물 확산 등으로 체계적인 보전 대책 마련이 요구되고 있으며, 유전자원 확보와 증식 기반 강화를 위한 전문기관 간 협력 필요성이 커지고 있다.

채병문 강원특별자치도 산림과학연구원장은 "이번 협약을 통해 DMZ 및 접경지역 자생식물의 안정적인 보전 기반을 더욱 공고히 하고 증식·재배 기술 협력과 전시·교육 프로그램 운영을 통해 자생식물 보전의 공공적 가치를 확산해 나가겠다"고 밝혔다.

