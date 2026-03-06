관내 하천 124개소 대상 일제조사 실시

경기 남양주시는 지난 5일 '남양주시 하천·계곡 불법 특별정비 TF'를 구성하고 첫 회의를 개최해 하천 내 불법시설물 근절과 수변 환경 재정비에 본격 나선다고 6일 밝혔다.

남양주시가 지난 5일 '남양주시 하천계곡 불법 특별정비 TF'를 구성하고 첫 회의를 개최하고 있다. 남양주시 제공

이번 조치는 하천과 계곡에 설치된 불법시설물을 정비해 시민들에게 쾌적하고 안전한 수변 공간을 제공하기 위해 추진됐다.

이를 위해 시는 김상수 남양주시 부시장을 단장으로 하는 TF를 구성했다. TF는 3월 한 달간 관내 주요 하천과 계곡을 대상으로 불법시설물 일제 조사를 진행할 계획이다. 조사 대상은 △국가하천 2개소 △지방하천 32개소 △소하천 80개소 등 총 114개 하천이다.

시는 여름 성수기에 시민들이 많이 찾는 수동계곡, 묘적사계곡, 수락산계곡 등 주요 하천·계곡을 시작으로 조사 및 정비를 확대해 나갈 계획이다.

이날 회의에는 관련 부서장이 참석해 특별정비 추진계획을 공유하고 신속하고 철저한 추진 방안을 논의했다. 이번 특별정비는 대통령 특별지시에 따라 추진되는 사항인 만큼 시는 체계적인 조사와 정비를 통해 실효성을 높일 방침이다.

특히 이번 일제조사에서는 드론이 활용해 주요 하천과 계곡을 촬영하고 현장을 점검한다. 이를 통해 접근이 어려운 지역까지 신속하고 정확하게 조사해 불법시설물 정비를 효율적으로 추진할 계획이다.

김상수 부시장은 "이번 특별정비는 드론 등 최첨단 장비를 이용해 신속하고 정확하게 추진한다"며 "직원 여러분께서는 여름 성수기가 오기 전 불법 제로화를 달성해 쾌적하고 안전한 하천·계곡을 시민들이 이용할 수 있도록 최선을 다해달라"고 당부했다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



