'셀트리온 창업공신' 김형기 부회장 퇴임…경영 일선 물러나
셀트리온 창업 공신으로 불리는 김형기 부회장이 경영 일선에서 물러난다.
셀트리온은 6일 주주총회소집공고 정정 공시를 통해 오는 24일로 예정된 정기 주주총회를 앞두고 사내이사 후보를 기존 김 부회장에서 신민철 관리부문장(사장)으로 변경한다고 밝혔다.
김형기 셀트리온 부회장. 아시아경제 DB
김 부회장은 과거 대우자동차 시절부터 서정진 셀트리온 회장과 인연을 맺어온 최측근이다. 셀트리온에서 전략기획과 재무 분야에서 중요 역할을 수행했으며 공동대표이사 사장과 셀트리온헬스케어 대표 등을 역임했다.
김 부회장의 빈자리를 채울 신민철 사장은 재무관리본부장, 관리본부장을 거쳐 관리부문을 총괄하고 있으며, 주총을 거쳐 사내이사로 선임될 예정이다.
이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
