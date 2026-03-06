'왕과 사는 남자' 올해 첫 1000만 축포…극장가 2년 만의 쾌거

역대 네 번째 사극 1000만 돌파

단종의 애달픈 생애 마지막을 조명한 영화 '왕과 사는 남자'가 1000만 영화 반열에 올랐다.

배급사 쇼박스는 개봉 31일째인 6일 오후 6시 30분 누적 관객 수가 1000만 명을 넘었다고 밝혔다. 역대 서른네 번째이자, 국내 개봉작으로는 2024년 '파묘'와 '범죄도시 4' 이후 2년 만에 나온 진기록이다. 지난해 극장가 최고 흥행작인 애니메이션 '주토피아 2(770만 명)'를 훌쩍 뛰어넘으며 침체기를 겪던 극장가에 활력을 불어넣었다.

이 작품은 지난 설과 3·1절 연휴에 무서운 속도로 관객을 빨아들였다. 개봉 14일 차인 지난달 17일 설 당일에 300만 고지를 밟았고, 3·1절 하루에만 81만 명 이상을 모았다.

'왕과 사는 남자'는 사극 장르로는 '왕의 남자', '광해, 왕이 된 남자', '명량'에 이어 역대 네 번째로 1000만 고지를 밟았다. 도달 속도는 개봉 12일 만에 1000만을 찍은 '명량' 다음으로 빠르다.

