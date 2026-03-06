이탈리아가 이란 테헤란 주재 대사관을 일시 폐쇄하고 직원들을 아제르바이잔으로 이동시키고 있다고 6일(현지시간) 밝혔다.

AFP통신에 따르면 안토니오 타야니 이탈리아 외무장관은 전날 의회에서 "테헤란 주재 대사관을 잠시 폐쇄하고 인력을 아제르바이잔 수도 바쿠로 이동시키기로 결정했다"고 말했다.

조르자 멜로니 이탈리아 총리. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

다만 외무부 대변인은 "대사관을 일시적으로 폐쇄한 것은 맞지만 외교 관계를 단절한 것은 아니다"라고 설명했다.

미국·이스라엘의 공격으로 테헤란 내 안전 상황이 악화되자 내린 결정이다. 유엔난민기구(UNHCR)에 따르면 미국·이스라엘의 공격 이후 이란 시민 약 10만명이 테헤란을 떠났다.

이탈리아 안사통신에 따르면 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 전날 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 전화 통화를 하고 중동 사태에 대해 논의했다. 양측은 걸프 동맹국 지원과 키프로스의 안전 보장 등에 공감하고 이란 대리 세력인 무장정파 헤즈볼라가 포진한 레바논에서의 군사적 확전을 피하기로 의견을 모았다.

야권에서는 이탈리아 정부가 걸프 동맹국을 지원하고 키프로스에 해군 전력을 파병하기로 결정하자 멜로니 총리가 이탈리아를 전쟁에 끌어들이고 있다고 비판하고 있다.

이에 대해 멜로니 총리는 "우리는 어떤 전쟁에도 참여하지 않고 있다"며 오는 11일 의회에 추가 상황을 보고하겠다고 밝혔다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



