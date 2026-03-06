여야는 6일 미국과 이란 간 전쟁으로 촉발된 중동 사태와 관련해 정부가 중동 지역 교민을 대상으로 신속한 조치에 나섰어야 했다고 질타했다.

이용선 더불어민주당 의원은 이날 오전 국회에서 열린 외교통일위원회 긴급 현안 질의에서 "가장 중요한 게 교민·여행객과 대사관의 연락 체계인데, 며칠간 연락이 없어 매우 불안했다는 상황이 많이 보도됐다"며 "걸프 6국도 폭격에서 자유롭지 않아 최악의 상황까지 대비해야 한다"고 말했다.

조현 외교부 장관이 6일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체 회의에 출석해 중동 사태 관련 국민 보호 관련 질의에 답하고 있다. 연합뉴스 제공

국민의힘 배현진 의원도 "카타르 지역의 우리 재외국민이 있는 SNS 대화방을 확인해보니 '각자도생해야 한다', '대사관이 입 다물었다'는 등 불만이 폭주하고 있다"며 "정부가 재외국민 대응 태스크포스(TF)를 즉각 가동한 게 맞냐"고 물었다.

조현 외교부 장관은 "장기 체류자에겐 빠짐없이 전화했고, 여행객은 현실적으로 전부 파악이 어려웠다"며 "현재는 단기 여행객 전부와 연락했다. 우선순위를 어떻게 해서 전세기에 먼저 탈지 등을 포함한 종합대책을 논의 중"이라고 설명했다.

중동 지역 공관장이 공석인 것에 대한 비판도 이어졌다. 국민의힘 소속 외통위 간사인 김건 의원은 "도심 한복판에 미사일이 떨어지고 있는 아랍에미리트 등 중동 지역 19개 공관 중 6개, 약 30%에 공관장이 없다. 대사가 할 수 있는 역할을 생각하면 외교력이 절반으로 줄어든 것"이라며 "대통령도 최선을 다하지 않고 있다"고 지적했다.

민주당 홍기원 의원도 "호르무즈 해협 봉쇄 등과 관련해 신속대응팀을 파견했지만, 중동 담당 대사가 계속 활동했더라면 이런 시기에 외교적 대응이 훨씬 좋았을 것"이라고 말했다.

